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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları perşembe yapılacak. Temsilcimiz Beşiktaş da sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları perşembe yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda)

19.45 Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz)

19.45 Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere)

19.45 OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail)

22.00 Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya)

22.00 Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan)

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