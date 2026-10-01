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Real Madrid'den olay Arda Güler paylaşımı!

Arda Güler'in RB Leipzig karşısında attığı golün ardından Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündem oldu.

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calendar 22 Ekim 2026 00:11 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 00:17
Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den olay Arda Güler paylaşımı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında RB Leipzig'i konuk etti. İspanyol devi, ilk yarıyı Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, farkı 2'ye çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REAL MADRID'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in golünün ardından Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Son 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcuya yönelik paylaşımda, kulüp hesabının kullandığı ifadeler gündem oldu.

Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Patronum benden daha fazla metin paylaşmamı istedi.

ARDA, SENİ SEVİYORUM."


ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Real Madrid'in paylaşımına milli futbolcu Arda Güler'den de yanıt geldi. Genç yıldız, kulübünün paylaşımına "Ben de seni seviyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.

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