Real Madrid'den olay Arda Güler paylaşımı!

Real Madrid'in paylaşımı: "Patronum daha fazla yazılı tweet atmamı söyledi, ben de... ARDA, SENİ SEVİYORUM!"



— Sporx (@sporx) October 21, 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında RB Leipzig'i konuk etti. İspanyol devi, ilk yarıyı Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, farkı 2'ye çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arda Güler'in golünün ardından Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Son 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcuya yönelik paylaşımda, kulüp hesabının kullandığı ifadeler gündem oldu.Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Patronum benden daha fazla metin paylaşmamı istedi.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ



Real Madrid'in paylaşımına milli futbolcu Arda Güler'den de yanıt geldi. Genç yıldız, kulübünün paylaşımına "Ben de seni seviyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.



Yo también te quiero 🤍





— Arda Güler (@10ardaguler) October 21, 2026