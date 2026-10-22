Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Özer Hurmacı, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.
Özer Hurmacı, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı
İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirerek genç çalıştırıcıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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