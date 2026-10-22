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Özer Hurmacı, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirerek genç çalıştırıcıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 00:44
Haber: AA
Özer Hurmacı, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Özer Hurmacı, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.

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