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Jorge Mendes'ten Victor Osimhen'e sürpriz teklif!

Jorge Mendes, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e menajerlik teklifi sundu. Osimhen ise bu teklifi geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 08:52
Haber: Sporx.com
Jorge Mendes'ten Victor Osimhen'e sürpriz teklif!
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27 yaşındaki Nijeryalı golcü, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes tarafından yakın takibe alındı.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Jorge Mendes, Victor Osimhen'e menajerlik teklifi sundu.

OSIMHEN'DEN RET

Osimhen, Portekizli menajerin bu teklifini 'Şu an tüm konsantrasyonum Galatasaray üzerine' diyerek bu teklifi reddetti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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