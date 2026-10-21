Jorge Mendes'ten Victor Osimhen'e sürpriz teklif!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENDES'TEN TEKLİF
27 yaşındaki Nijeryalı golcü, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes tarafından yakın takibe alındı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Jorge Mendes, Victor Osimhen'e menajerlik teklifi sundu.
OSIMHEN'DEN RET
Osimhen, Portekizli menajerin bu teklifini 'Şu an tüm konsantrasyonum Galatasaray üzerine' diyerek bu teklifi reddetti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
27 yaşındaki Nijeryalı golcü, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes tarafından yakın takibe alındı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Jorge Mendes, Victor Osimhen'e menajerlik teklifi sundu.
OSIMHEN'DEN RET
Osimhen, Portekizli menajerin bu teklifini 'Şu an tüm konsantrasyonum Galatasaray üzerine' diyerek bu teklifi reddetti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.