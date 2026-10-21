UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, sahasında Villarreal'i 4-3 mağlup ederek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anfield'da oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşen İngiliz ekibi, genç yıldızı Rio Ngumoha'nın etkili performansıyla mücadeleyi kazanmayı başardı.
İKİ ASİSTLE GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Liverpool'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmada iki golün hazırlayıcısı olarak galibiyette önemli rol oynadı.
İlk yarının son bölümünde Ronald Araujo'nun beraberliği getiren golünün asistini yapan Ngumoha, 65. dakikada da Alexis Mac Allister'a gol pası vererek takımının 3-2 öne geçmesini sağladı.
İngiliz futbolcu, 73 dakika sahada kaldığı karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçildi.
MICHAEL OWEN'IN REKORUNU KIRDI
Villarreal karşısındaki performansıyla Liverpool tarihine geçen Ngumoha, 18 yaş 52 günlükken Avrupa kupalarında asist yapan kulüp tarihinin en genç futbolcusu oldu.
Bu rekorun önceki sahibi, Kasım 1998'de Valencia karşısında 18 yaş 324 günlükken asist yapan Michael Owen'dı.
Ngumoha, böylece Liverpool'un unutulmaz golcüsünü geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.
2-0'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmaya etkili başlayan Villarreal, Georges Mikautadze ve Sergi Cardona'nın golleriyle 2-0 öne geçti.
Liverpool, Alexis Mac Allister ve Ronald Araujo'nun golleriyle ilk yarı bitmeden eşitliği yakaladı.
İkinci yarıda Mac Allister ve Florian Wirtz'in golleriyle skoru 4-2'ye getiren İngiliz ekibi, 87. dakikada Tani Oluwaseyi'nin golüne engel olamasa da sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.
GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYOR
Chelsea altyapısından 2024 yılında Liverpool'a transfer olan Rio Ngumoha, kısa sürede İngiliz ekibinin en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi.
Daha önce Liverpool tarihinin en genç golcüsü olmayı başaran İngiliz futbolcu, Villarreal karşısında kırdığı asist rekoruyla yükselişini sürdürdü.
İKİ ASİSTLE GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Liverpool'un 18 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmada iki golün hazırlayıcısı olarak galibiyette önemli rol oynadı.
İlk yarının son bölümünde Ronald Araujo'nun beraberliği getiren golünün asistini yapan Ngumoha, 65. dakikada da Alexis Mac Allister'a gol pası vererek takımının 3-2 öne geçmesini sağladı.
İngiliz futbolcu, 73 dakika sahada kaldığı karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçildi.
MICHAEL OWEN'IN REKORUNU KIRDI
Villarreal karşısındaki performansıyla Liverpool tarihine geçen Ngumoha, 18 yaş 52 günlükken Avrupa kupalarında asist yapan kulüp tarihinin en genç futbolcusu oldu.
Bu rekorun önceki sahibi, Kasım 1998'de Valencia karşısında 18 yaş 324 günlükken asist yapan Michael Owen'dı.
Ngumoha, böylece Liverpool'un unutulmaz golcüsünü geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.
2-0'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmaya etkili başlayan Villarreal, Georges Mikautadze ve Sergi Cardona'nın golleriyle 2-0 öne geçti.
Liverpool, Alexis Mac Allister ve Ronald Araujo'nun golleriyle ilk yarı bitmeden eşitliği yakaladı.
İkinci yarıda Mac Allister ve Florian Wirtz'in golleriyle skoru 4-2'ye getiren İngiliz ekibi, 87. dakikada Tani Oluwaseyi'nin golüne engel olamasa da sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.
GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYOR
Chelsea altyapısından 2024 yılında Liverpool'a transfer olan Rio Ngumoha, kısa sürede İngiliz ekibinin en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi.
Daha önce Liverpool tarihinin en genç golcüsü olmayı başaran İngiliz futbolcu, Villarreal karşısında kırdığı asist rekoruyla yükselişini sürdürdü.