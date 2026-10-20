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İsmail Kartal'dan Ake'nin sakatlığı için açıklama

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı ağırladığı maçın 21. dakikasında sakatlanan Nathan Ake, yerini Oppong'a bıraktı. Mücadelenin ardından İsmail Kartal, Hollandalı savunmacının durumu hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 23:00 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Ake'nin sakatlığı için açıklama
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de Nathan Ake sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanan Hollandalı savunmacı, mücadeleye devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde Ake'nin yerine Oppong oyuna dahil oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN AKE AÇIKLAMASI

Ake'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle mecburi değişiklik yaptıklarını dile getiren Kartal, "Ake, sağ üst arka bölgesinde çekme olduğunu belirtti, riske etmek istemedi. Yarın MR'ı çekilecek. Bakalım yırtık var mı, varsa hangi derecede göreceğiz." açıklamasını yaptı.



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