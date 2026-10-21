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Asensio'dan sakatlık açıklaması! "Daha erken dönmek için her yolu denedim"

Fenerbahçe'de yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Marco Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlık sürecini anlattı. İspanyol yıldız, takımına erken dönmek için sağlığı açısından risk almayı göze aldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 20:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Asensio'dan sakatlık açıklaması! 'Daha erken dönmek için her yolu denedim'
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, İspanya'da sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle artroskopik operasyon geçiren Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Sakatlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İspanyol futbolcu, sezonun geri kalanında sahaya çıkmasını engelleyen sakatlığın ardından şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımına yardım edebilmek için erken dönmeye çalıştığını belirtti.

"SAĞLIĞIM AÇISINDAN RİSKLER OLUŞTURABİLECEĞİNİ GÖZE ALDIM"

Asensio, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezonun sonunda, sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim.

Ben asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen biriyim. Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik.

Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere."

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