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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi, 23 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı!
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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın perdesi, 23 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

23 Ekim Cuma: 

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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