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Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat

Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakıp sahaya atan ve bir taraftarın yaralanmasına neden olan kişilerin kimlikleri tespit edildi, haklarında adli tahkikat başlatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında meşale yakan ve sahaya atan taraftarlar hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İl Emniyet Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "19.10.2026 tarihinde ilimizde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında, meşale yakıp atmak suretiyle bir taraftarın yaralanmasına neden olan şahsın ve meşale yakan diğer şahısların kimlikleri tespit edilmiş olup haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Meşale yakılmasının ardından sahaya atılmasını gösteren videonun da yer aldığı paylaşımda, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğe kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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