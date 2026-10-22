İngiliz gazeteciden Beşiktaş için olay yorum: 'Daha düşmanca bir atmosfer yok'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'ta Crystal Palace takımını takip eden gazeteci Chris Reidy, mücadele öncesinde Sabah Spor'un sorularını yanıtladı.
"Beşiktaş ile Crystal Palace arasında nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sizce hangi oyuncular ön plana çıkabilir ve Crystal Palace'ın oyunundaki en zayıf noktalar neler? Beşiktaş bu zayıflıkları nasıl değerlendirebilir?"
"Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısında, son iki maçta ortaya koyduğu performansları göz önünde bulundurarak daha temkinli bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmasını bekliyorum. Savunmada bir kez daha kötü bir performans sergilemeleri hâlinde, teknik direktör Pierre Sage'in görevden alınma tehlikesi ciddi şekilde artabilir. Crystal Palace'ın Brighton'a 5-0, Lyon'a ise 3-2 mağlup olmasının ardından Sage üzerindeki baskı oldukça arttı."
"TIMBER SAKATLIK NEDENİYLE YOK"
"Crystal Palace, orta sahasının merkezinden rakiplerinin kolayca geçebildiği bir takım görüntüsü veriyor. Adam Wharton ile yeni transfer Quinten Timber arasındaki uyumun henüz tam anlamıyla sağlanamadığını düşünüyorum. Timber'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, Daichi Kamada'nın daha geride, orta sahanın derinliklerinde görev almasına yol açabilir. Kamada'nın bu rolü, takımın geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanma yolunda oldukça başarılı sonuçlar almasını sağlayan oyun düzeninin önemli bir parçasıydı."
"BEŞİKTAŞ BU ALANLARA SIZABİLİRSE..."
"Bu zorunlu değişikliğin Crystal Palace'ı daha dirençli bir takım hâline getirmesini bekliyorum. Beşiktaş ise Crystal Palace'ın merkez orta sahası ile kanat bekleri arasında oluşan boşlukları değerlendirmeye çalışacaktır. Bu sezon rakip takımların söz konusu bölgelerde önemli gol fırsatları yakaladığını gördük. Beşiktaş, bu alanlara etkili şekilde sızabilirse Crystal Palace savunmasına ciddi sorunlar yaşatabilir."
"Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısındaki en büyük tehdidi ne olacak? Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'ni ne kadar önemsiyor? Newcastle United maçı öncesinde rotasyona gitme ihtimalleri var mı?"
"Yeremy Pino ve Daichi Kamada, bu sezon Crystal Palace'ın hücum hattında en iyi performans gösteren oyuncular oldu. Ismaila Sarr da yeniden fiziksel olarak hazır hâle geliyor. Formda olduğu zaman Palace'ın en tehlikeli oyuncusu Sarr. Ancak Galatasaray ve Liverpool'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından oyuncunun mental durumuyla ilgili hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor."
"SON DERECE TEHLİKELİ BİR TAKIM..."
"Jean-Philippe Mateta da sakatlığını atlatarak takıma döndü. Formunun zirvesindeyken rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Wharton, Pino ve Kamada birlikte oynadığında Crystal Palace, hızlı ve etkili pas kombinasyonlarına dayalı bir futbol sergileyebiliyor. Sarr da formda olduğu takdirde Palace, rakipleri için son derece tehlikeli bir takım olmayı sürdürüyor."
"AVRUPA, CRYSTAL PALACE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"UEFA Avrupa Ligi, Crystal Palace için büyük önem taşıyor. Çünkü bu turnuva, kulübe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını gerçekçi biçimde yakalayabileceği nadir fırsatlardan birini sunuyor. Crystal Palace'ın bu sezon geniş bir kadrosu var. Brighton karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyetin ardından kadroda rotasyona gidilmesi kesinlikle bekleniyor. Bu durum, Brighton maçında ilk 11'de forma giymeyen oyunculara da şans verilmesinin önünü açacaktır."
"Beşiktaş'ın bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vincenzo Italiano ve Pierre Sage arasından bir tercih yapacak olsan hangisini seçerdin? Neden?"
"Süper Lig'deki puan durumuna baktığımda Beşiktaş'ın mevcut konumunda, yani beşinci sırada yer almasını beklenen bir tablo olarak değerlendiriyorum. Siyah-beyazlılar zirve yarışından çok uzak değil."
"ITALIANO DAHA ÖNDE"
"Bana göre Serie A, Ligue 1'den daha güçlü bir lig. Bu nedenle, özellikle Bologna'da elde ettiği başarıları da göz önünde bulundurduğumuzda, mevcut durumda teknik direktörlük açısından Vincenzo Italiano'yu Pierre Sage'in önünde görüyorum."
"CİDDİ BİR ALARM OLABİLİR"
"Beşiktaş, profesyonel futbol düzeyinde Crystal Palace'a kıyasla daha deneyimli bir teknik direktöre sahip. Italiano'nun taktiksel üstünlüğü sayesinde Pierre Sage'i mağlup etmesi, Crystal Palace yönetimi açısından ciddi bir alarm anlamına gelir. Beşiktaş karşısında farklı bir mağlubiyet alınması hâlinde Sage'in görevine son verilebilir."
"BİR ŞANS DAHA VERİLEBİLİR"
"Oliver Glasner'in yerine göreve geldikten sonra sezona yavaş bir başlangıç yapması nedeniyle üzerindeki baskı giderek artıyor. Ancak mağlubiyetin skorunun yakın olması durumunda kendisine Newcastle United maçında son bir şans daha verilebilir."
"Selhurst Park'taki atmosferi, Beşiktaş taraftarlarının Tüpraş Stadyumu'nda oluşturduğu atmosferle nasıl karşılaştırırsınız? Ayrıca, bu maçta hangi oyuncular ön plana çıkabilir ve Crystal Palace'ın Beşiktaş'ın değerlendirebileceği en zayıf yönleri nelerdir?"
"DAHA DÜŞMANCA BİR ATMOSFER YOK"
"İngiliz futbolunda, Tüpraş Stadyumu'ndan daha düşmanca bir atmosfere sahip başka bir stat olduğunu düşünmüyorum. Belki Millwall'ın sahasında West Ham United'a karşı oynadığı maçlar bu atmosferle yarışabilir! Beşiktaş gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri, İngiliz takımlarını sahasında ağırladığında konuk ekipler kendilerini nelerin beklediğinin farkında oluyor."
"İLK MÜCADELE GÜRÜLTÜYE ALIŞMAK..."
"İngiliz takımları için ilk mücadele, tribünlerin sesini bastırmaya çalışmak ya da bu yoğun gürültüye alışmak oluyor. Crystal Palace'ın son derece güçlü bir taraftar desteği var. Ancak kulübün ultras grubu Holmesdale Fanatics ile yönetim arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle grup, şu anda iç saha maçlarına toplu halde gitmiyor."
"Beşiktaş, İngiliz futbolseverler arasında, özellikle Crystal Palace taraftarları arasında ne kadar tanınıyor?"
"Crystal Palace taraftarları, ezeli rakipleri Brighton'da forma giymiş olan Leandro Trossard'ı mağlup etmeyi umuyor. Bu karşılaşma, Crystal Palace'ın Beşiktaş ile oynayacağı ilk maç olacak. Dolayısıyla Palace taraftarlarının Beşiktaş'a karşı özel bir anısı ya da duygusal bir bağı bulunmuyor. Bununla birlikte Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki düzenli katılımı ve geçmişte Premier League'de forma giymiş oyuncuları sayesinde İngiliz futbolseverler tarafından yakından tanınan bir kulüp."
"Beşiktaş – Crystal Palace maçı için skor tahmininiz nedir? Sizce maçın sonucunu belirleyecek en önemli faktör ne olacak?"
"Beşiktaş'ın sahadan 1-2'lik mağlubiyetle ayrılacağını ve Crystal Palace'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Crystal Palace'ın kalesini gole kapatabileceğini düşünmüyorum. Konuk ekibin bu karşılaşmaya daha temkinli ve kontrollü bir oyun anlayışıyla çıkacağına inanıyorum."
"Beşiktaş ile Crystal Palace arasında nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sizce hangi oyuncular ön plana çıkabilir ve Crystal Palace'ın oyunundaki en zayıf noktalar neler? Beşiktaş bu zayıflıkları nasıl değerlendirebilir?"
"Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısında, son iki maçta ortaya koyduğu performansları göz önünde bulundurarak daha temkinli bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmasını bekliyorum. Savunmada bir kez daha kötü bir performans sergilemeleri hâlinde, teknik direktör Pierre Sage'in görevden alınma tehlikesi ciddi şekilde artabilir. Crystal Palace'ın Brighton'a 5-0, Lyon'a ise 3-2 mağlup olmasının ardından Sage üzerindeki baskı oldukça arttı."
"TIMBER SAKATLIK NEDENİYLE YOK"
"Crystal Palace, orta sahasının merkezinden rakiplerinin kolayca geçebildiği bir takım görüntüsü veriyor. Adam Wharton ile yeni transfer Quinten Timber arasındaki uyumun henüz tam anlamıyla sağlanamadığını düşünüyorum. Timber'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, Daichi Kamada'nın daha geride, orta sahanın derinliklerinde görev almasına yol açabilir. Kamada'nın bu rolü, takımın geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanma yolunda oldukça başarılı sonuçlar almasını sağlayan oyun düzeninin önemli bir parçasıydı."
"BEŞİKTAŞ BU ALANLARA SIZABİLİRSE..."
"Bu zorunlu değişikliğin Crystal Palace'ı daha dirençli bir takım hâline getirmesini bekliyorum. Beşiktaş ise Crystal Palace'ın merkez orta sahası ile kanat bekleri arasında oluşan boşlukları değerlendirmeye çalışacaktır. Bu sezon rakip takımların söz konusu bölgelerde önemli gol fırsatları yakaladığını gördük. Beşiktaş, bu alanlara etkili şekilde sızabilirse Crystal Palace savunmasına ciddi sorunlar yaşatabilir."
"Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısındaki en büyük tehdidi ne olacak? Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'ni ne kadar önemsiyor? Newcastle United maçı öncesinde rotasyona gitme ihtimalleri var mı?"
"Yeremy Pino ve Daichi Kamada, bu sezon Crystal Palace'ın hücum hattında en iyi performans gösteren oyuncular oldu. Ismaila Sarr da yeniden fiziksel olarak hazır hâle geliyor. Formda olduğu zaman Palace'ın en tehlikeli oyuncusu Sarr. Ancak Galatasaray ve Liverpool'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından oyuncunun mental durumuyla ilgili hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor."
"SON DERECE TEHLİKELİ BİR TAKIM..."
"Jean-Philippe Mateta da sakatlığını atlatarak takıma döndü. Formunun zirvesindeyken rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Wharton, Pino ve Kamada birlikte oynadığında Crystal Palace, hızlı ve etkili pas kombinasyonlarına dayalı bir futbol sergileyebiliyor. Sarr da formda olduğu takdirde Palace, rakipleri için son derece tehlikeli bir takım olmayı sürdürüyor."
"AVRUPA, CRYSTAL PALACE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"UEFA Avrupa Ligi, Crystal Palace için büyük önem taşıyor. Çünkü bu turnuva, kulübe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını gerçekçi biçimde yakalayabileceği nadir fırsatlardan birini sunuyor. Crystal Palace'ın bu sezon geniş bir kadrosu var. Brighton karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyetin ardından kadroda rotasyona gidilmesi kesinlikle bekleniyor. Bu durum, Brighton maçında ilk 11'de forma giymeyen oyunculara da şans verilmesinin önünü açacaktır."
"Beşiktaş'ın bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vincenzo Italiano ve Pierre Sage arasından bir tercih yapacak olsan hangisini seçerdin? Neden?"
"Süper Lig'deki puan durumuna baktığımda Beşiktaş'ın mevcut konumunda, yani beşinci sırada yer almasını beklenen bir tablo olarak değerlendiriyorum. Siyah-beyazlılar zirve yarışından çok uzak değil."
"ITALIANO DAHA ÖNDE"
"Bana göre Serie A, Ligue 1'den daha güçlü bir lig. Bu nedenle, özellikle Bologna'da elde ettiği başarıları da göz önünde bulundurduğumuzda, mevcut durumda teknik direktörlük açısından Vincenzo Italiano'yu Pierre Sage'in önünde görüyorum."
"CİDDİ BİR ALARM OLABİLİR"
"Beşiktaş, profesyonel futbol düzeyinde Crystal Palace'a kıyasla daha deneyimli bir teknik direktöre sahip. Italiano'nun taktiksel üstünlüğü sayesinde Pierre Sage'i mağlup etmesi, Crystal Palace yönetimi açısından ciddi bir alarm anlamına gelir. Beşiktaş karşısında farklı bir mağlubiyet alınması hâlinde Sage'in görevine son verilebilir."
"BİR ŞANS DAHA VERİLEBİLİR"
"Oliver Glasner'in yerine göreve geldikten sonra sezona yavaş bir başlangıç yapması nedeniyle üzerindeki baskı giderek artıyor. Ancak mağlubiyetin skorunun yakın olması durumunda kendisine Newcastle United maçında son bir şans daha verilebilir."
"Selhurst Park'taki atmosferi, Beşiktaş taraftarlarının Tüpraş Stadyumu'nda oluşturduğu atmosferle nasıl karşılaştırırsınız? Ayrıca, bu maçta hangi oyuncular ön plana çıkabilir ve Crystal Palace'ın Beşiktaş'ın değerlendirebileceği en zayıf yönleri nelerdir?"
"DAHA DÜŞMANCA BİR ATMOSFER YOK"
"İngiliz futbolunda, Tüpraş Stadyumu'ndan daha düşmanca bir atmosfere sahip başka bir stat olduğunu düşünmüyorum. Belki Millwall'ın sahasında West Ham United'a karşı oynadığı maçlar bu atmosferle yarışabilir! Beşiktaş gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri, İngiliz takımlarını sahasında ağırladığında konuk ekipler kendilerini nelerin beklediğinin farkında oluyor."
"İLK MÜCADELE GÜRÜLTÜYE ALIŞMAK..."
"İngiliz takımları için ilk mücadele, tribünlerin sesini bastırmaya çalışmak ya da bu yoğun gürültüye alışmak oluyor. Crystal Palace'ın son derece güçlü bir taraftar desteği var. Ancak kulübün ultras grubu Holmesdale Fanatics ile yönetim arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle grup, şu anda iç saha maçlarına toplu halde gitmiyor."
"Beşiktaş, İngiliz futbolseverler arasında, özellikle Crystal Palace taraftarları arasında ne kadar tanınıyor?"
"Crystal Palace taraftarları, ezeli rakipleri Brighton'da forma giymiş olan Leandro Trossard'ı mağlup etmeyi umuyor. Bu karşılaşma, Crystal Palace'ın Beşiktaş ile oynayacağı ilk maç olacak. Dolayısıyla Palace taraftarlarının Beşiktaş'a karşı özel bir anısı ya da duygusal bir bağı bulunmuyor. Bununla birlikte Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki düzenli katılımı ve geçmişte Premier League'de forma giymiş oyuncuları sayesinde İngiliz futbolseverler tarafından yakından tanınan bir kulüp."
"Beşiktaş – Crystal Palace maçı için skor tahmininiz nedir? Sizce maçın sonucunu belirleyecek en önemli faktör ne olacak?"
"Beşiktaş'ın sahadan 1-2'lik mağlubiyetle ayrılacağını ve Crystal Palace'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Crystal Palace'ın kalesini gole kapatabileceğini düşünmüyorum. Konuk ekibin bu karşılaşmaya daha temkinli ve kontrollü bir oyun anlayışıyla çıkacağına inanıyorum."