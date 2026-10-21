CANLI
90'
Lille
2
Galatasaray
4
CANLI
90'
Como
3
M. United
1
Dün
22:00
Aston Villa
Viking
Dün
22:00
Club Brugge
Lens
Dün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Dün
22:00
Sporting CP
LASK
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
0
Arsenal
0
CANLI
90'
Real Madrid
0
RB Leipzig
0
Dün
BİTTİ
Inter
1
Shakhtar
0

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim-Lyon maçını yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü oynanacak Hoffenheim-Lyon maçında görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Meler'in, Almanya'nın Sinsheim şehrindeki Rhein-Neckar-Arena'da Alman ekibi Hoffenheim ile Fransız temsilcisi Lyon arasında oynanacak karşılaşmayı yöneteceği belirtildi.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Maçta İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San VAR, Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski ise AVAR olarak görev yapacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.