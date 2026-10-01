10 kişi Inter, Arda Turan'ın Shakhtar'ını tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk etti.
İtalyan temsilcisi, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE INTER'E GALİBİYETİ AUGUSTO GETİRDİ
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Inter, 77. dakikada Carlos Augusto'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter sahadan üç puanla ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU 59 DAKİKA OYNADI
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59. dakikada Piotr Zielinski ile yer değiştirdi.
BASTONI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Inter'de Alessandro Bastoni, 66. dakikada sarı kart gördü. İtalyan futbolcu, 69. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Inter, mücadelenin son bölümünü 10 kişi oynadı.
ARDA TURAN'IN SHAKHTAR'I 4 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Inter, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.
İtalyan temsilcisi, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE INTER'E GALİBİYETİ AUGUSTO GETİRDİ
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Inter, 77. dakikada Carlos Augusto'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter sahadan üç puanla ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU 59 DAKİKA OYNADI
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59. dakikada Piotr Zielinski ile yer değiştirdi.
BASTONI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Inter'de Alessandro Bastoni, 66. dakikada sarı kart gördü. İtalyan futbolcu, 69. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Inter, mücadelenin son bölümünü 10 kişi oynadı.
ARDA TURAN'IN SHAKHTAR'I 4 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Inter, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.