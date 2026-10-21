Abdülkerim Bardakcı: 'Derbiler bizim için farklı'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tecrübeli stoper, takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirtirken Fenerbahçe derbisine de değindi.
"GERİDEN GELİP MAÇI ÇEVİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Karşılaşmada geriye düşmelerine rağmen galibiyete ulaşmalarının özgüven açısından önemli olduğunu vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok iyi mücadele ettik takım olarak. Çok iyi başladık, sonrasında geriye düştük. Bu seviyelerde de geriden gelip maçı çevirmek çok önemli. Ayrı bir özgüven oluyor futbolcularda. İnşallah daha da iyi olacağız."
"DERBİLER BİZİM İÇİN HER ZAMAN FARKLI"
Fenerbahçe ile oynayacakları derbi hakkında da konuşan Abdülkerim, taraftarlarla birlikte güzel bir karşılaşma geçireceklerine inandığını söyledi.
"Derbiler bizim için her zaman farklı. Ona da çok iyi hazırlanacağız inşallah döndüğümüz zaman. Taraftarımızla birlikte mükemmel bir derbi geçireceğimizi düşünüyorum."
BU SEZON İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Abdülkerim Bardakcı, Lille karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı. Tecrübeli savunmacı, daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde kalmış ve süre bulamamıştı. Söz konusu karşılaşmalarda sol stoperde Jakobs forma giymişti.
"GERİDEN GELİP MAÇI ÇEVİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Karşılaşmada geriye düşmelerine rağmen galibiyete ulaşmalarının özgüven açısından önemli olduğunu vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok iyi mücadele ettik takım olarak. Çok iyi başladık, sonrasında geriye düştük. Bu seviyelerde de geriden gelip maçı çevirmek çok önemli. Ayrı bir özgüven oluyor futbolcularda. İnşallah daha da iyi olacağız."
"DERBİLER BİZİM İÇİN HER ZAMAN FARKLI"
Fenerbahçe ile oynayacakları derbi hakkında da konuşan Abdülkerim, taraftarlarla birlikte güzel bir karşılaşma geçireceklerine inandığını söyledi.
"Derbiler bizim için her zaman farklı. Ona da çok iyi hazırlanacağız inşallah döndüğümüz zaman. Taraftarımızla birlikte mükemmel bir derbi geçireceğimizi düşünüyorum."
BU SEZON İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Abdülkerim Bardakcı, Lille karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı. Tecrübeli savunmacı, daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde kalmış ve süre bulamamıştı. Söz konusu karşılaşmalarda sol stoperde Jakobs forma giymişti.