Fenerbahçe taraftarının tepkisine Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken karşılık

Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile berabere kalırken dün Kadıköy'de takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar özellikle 2 isme büyük tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KEREM'DEN ISLIĞA ALKIŞLA KARŞILIK
Sarı lacivertlilerde maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 82. dakikada kenara alınırken tribünlerin ıslıklı protestosunun hedefi oldu. Milli futbolcu bu tepkiye alkışla yanıt verdi.
SON DAKİKA GOLÜ TRİBÜNLERİ ÇILDIRTTI
Çek ekibinin 90. dakikada beraberlik golü bulmasının ardından ise hedefte teknik direktör İsmail Kartal vardı.
Tribünlerden "İsmail istifa" tezahüratları yükselirken, İngiltere'deki 6-0'lık Aston Villa mücadelesinde de taraftarlar tecrübeli teknik adama istifa çağrısında bulunmuştu.
Sarı lacivertlilerde maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 82. dakikada kenara alınırken tribünlerin ıslıklı protestosunun hedefi oldu. Milli futbolcu bu tepkiye alkışla yanıt verdi.
SON DAKİKA GOLÜ TRİBÜNLERİ ÇILDIRTTI
Çek ekibinin 90. dakikada beraberlik golü bulmasının ardından ise hedefte teknik direktör İsmail Kartal vardı.
Tribünlerden "İsmail istifa" tezahüratları yükselirken, İngiltere'deki 6-0'lık Aston Villa mücadelesinde de taraftarlar tecrübeli teknik adama istifa çağrısında bulunmuştu.
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı sonrası stattan ilk olarak Kerem Aktürkoğlu ayrıldı. https://t.co/6e0i9bRnUl
— Sporx (@sporx) October 20, 2026