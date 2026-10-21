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Fenerbahçe taraftarının tepkisine Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken karşılık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'la 2-2 berabere kalırken maça Kerem Aktürkoğlu'na yapılan tepki damga vurdu. Oyundan alındığı sırada tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, tepkiye alkışlarla karşılık verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 10:02 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 10:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe taraftarının tepkisine Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken karşılık
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Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile berabere kalırken dün Kadıköy'de takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar özellikle 2 isme büyük tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KEREM'DEN ISLIĞA ALKIŞLA KARŞILIK

Sarı lacivertlilerde maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 82. dakikada kenara alınırken tribünlerin ıslıklı protestosunun hedefi oldu. Milli futbolcu bu tepkiye alkışla yanıt verdi.

SON DAKİKA GOLÜ TRİBÜNLERİ ÇILDIRTTI

Çek ekibinin 90. dakikada beraberlik golü bulmasının ardından ise hedefte teknik direktör İsmail Kartal vardı.

Tribünlerden "İsmail istifa" tezahüratları yükselirken, İngiltere'deki 6-0'lık Aston Villa mücadelesinde de taraftarlar tecrübeli teknik adama istifa çağrısında bulunmuştu. 

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