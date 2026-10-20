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Manchester City'den 5 gollü galibiyet! Foden şov yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester City, sahasında AEK'yı 5-1 mağlup etti.

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calendar 20 Ekim 2026 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 23:57
Manchester City'den 5 gollü galibiyet! Foden şov yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester City, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, mücadeleyi 5-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Phil Foden (3), Elliot Anderson ve Rayan Cherki kaydetti.

MANCHESTER CITY İLK YARIDA İKİ GOL BULDU!

Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester City, 12. dakikada Elliot Anderson'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza sahasında seken topu önünde bulan Anderson, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

İngiliz ekibi, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rico Lewis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Phil Foden, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

AEK FARKI BİRE İNDİRDİ!

İkinci yarıya golle başlayan AEK, 52. dakikada Stavro Pilo'nun golüyle farkı bire indirdi.

Savunma arkasına gönderilen pası ceza sahasında kontrol eden Pilo, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

FODEN'DAN HAT-TRICK!

Manchester City, 57. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Phil Foden'ın pasında topla buluşan Cherki, sol alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-1'e taşıdı.

65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Phil Foden, Rico Lewis'in asistinde gelişine yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 4-1.

İngiliz yıldız, 76. dakikada Ryan McAidoo'nun asistinde topu boş kaleye göndererek hat-trick yaptı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-1.

GALATASARAY'IN RAKİBİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI!

Bu sonucun ardından Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç maç sonunda puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'ın da rakipleri arasında bulunan AEK ise Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini Manchester City karşısında yaşadı.

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