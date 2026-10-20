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Manchester United'dan Adrien Truffert hamlesi!

Manchester United, Bournemouth forması giyen 24 yaşındaki Fransız sol bek Adrien Truffert'i transfer gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Manchester United'dan Adrien Truffert hamlesi!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınından The i Paper'ın haberine göre Manchester United, Bournemouth forması giyen 24 yaşındaki Fransız sol bek Adrien Truffert'i transfer listesine aldı.

SOL BEK İÇİN TRANSFER PLANI!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'da yaz transfer döneminde sol bek pozisyonuna takviye yapılmaması, kulüp içerisinde eksiklik olarak değerlendirildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın ocak ayında bu bölgeye transfer yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

İLK HEDEF LEWIS HALL

Haberde, Manchester United'ın sol bek transferi için öncelikli hedefinin Newcastle United forması giyen Lewis Hall olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte Bournemouth'un Fransız futbolcusu Adrien Truffert'in de alternatif isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

Manchester United'ın uzun süredir takip ettiği Truffert için harekete geçmesi durumunda diğer kulüplerle transfer yarışına girebileceği kaydedildi.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NA GERİ DÖNDÜ

Bournemouth formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Adrien Truffert, Fransa Milli Takımı'na yeniden davet edildi.

İlk kez 2022 yılında Fransa Milli Takımı forması giyen 24 yaşındaki savunmacı, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz ay yeniden milli takımda görev aldı.

Fransız futbolcunun Bournemouth'taki performansının Manchester United'ın ilgisini artırdığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Daha önce Rennes forması giyen Adrien Truffert'in Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Manchester United'ın Fransız futbolcu için resmi bir transfer girişiminde bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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