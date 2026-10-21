Galatasaray'ın rakibi Stuttgart, Atletico Madrid'e yıkılmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, sahasında Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stuttgart Arena'da oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Stuttgart, 36. dakikada Jamie Leweling'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına üstün gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 47. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. Arjantinli yıldızın golünde asisti Ademola Lookman yaptı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Stuttgart'ta Morten Hjulmand, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
STUTTGART NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı ise 3-0 mağlup eden Stuttgart, Atletico Madrid beraberliğiyle birlikte puanını 7'ye yükseltti.
İlk hafta Liverpool'a 2-1 kaybeden, ikinci hafta Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid ise puanını 4 yaptı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY!
Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak.
Atletico Madrid ise aynı gün saat 23.00'te sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Stuttgart, Bundesliga'daki bir sonraki maçında 23 Ekim Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Atletico Madrid ise La Liga'da 24 Ekim Cumartesi günü Deportivo ile karşılaşacak.
ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 27 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid'e konuk olacak
Karşılaşmaya etkili başlayan Stuttgart, 36. dakikada Jamie Leweling'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına üstün gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 47. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. Arjantinli yıldızın golünde asisti Ademola Lookman yaptı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Stuttgart'ta Morten Hjulmand, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
STUTTGART NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı ise 3-0 mağlup eden Stuttgart, Atletico Madrid beraberliğiyle birlikte puanını 7'ye yükseltti.
İlk hafta Liverpool'a 2-1 kaybeden, ikinci hafta Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid ise puanını 4 yaptı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY!
Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak.
Atletico Madrid ise aynı gün saat 23.00'te sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Stuttgart, Bundesliga'daki bir sonraki maçında 23 Ekim Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Atletico Madrid ise La Liga'da 24 Ekim Cumartesi günü Deportivo ile karşılaşacak.
ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 27 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid'e konuk olacak