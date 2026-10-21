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Wemby, sezona yenilgiyle başladı: "Fazla düşündüm, kendim gibi değildim"

Victor Wembanyama, Oklahoma City Thunder karşısında 13 şutta yalnızca bir isabet bulduğu sezon açılışının ardından kararsız kaldığını ve keyif aldığı basketbola dönmesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wemby, sezona yenilgiyle başladı: 'Fazla düşündüm, kendim gibi değildim'
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San Antonio Spurs, yeni sezonun ilk maçında sahasında Oklahoma City Thunder'a 116-104 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarıyı 65-44 geride kapatan Spurs'te Victor Wembanyama, kariyerinin en zor şut gecelerinden birini yaşadı.

Fransız yıldız, 13 saha içi atışının yalnızca birini sayıya çevirdi ve dört üçlük denemesinin tamamını kaçırdı.

Wembanyama, 12'de 10 serbest atış isabetiyle tamamladığı karşılaşmada 12 sayı, 13 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 6 blok kaydetti.

Maçın ardından konuşan yıldız oyuncu, hücumdaki sorunlarını açıkça değerlendirdi:

"Benim için çok net: Oynamaktan keyif aldığım basketbola geri dönmem gerekiyor. Burada oynadığım, sevdiğim basketbol değil.

Tereddüt etmem için hiçbir neden yok. Bu kadar basit. Eğlendiğim zaman iyi oynuyorum.

Bazı bölümlerde normalde kaçırmadığım çok sayıda şutu kaçırdım. Kararsızdım. Fazla düşünüyor olabilirim."

Wembanyama, gece boyunca alışık olduğu rahatlığı bulamadığını da kabul etti:

"Her zaman kendimim ama bu gece birçok nedenden dolayı kendim gibi hissetmedim."

Wembanyama'nın karşısındaki temel savunma eşleşmesi olan Chet Holmgren ise Thunder'ın takım halinde uyguladığı plana dikkat çekti:

"Koçların bize verdiği plana odaklanıp sahaya çıkma konusunda çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.

Sadece onun değil, takım olarak diğer herkesin de işini zorlaştırdık."

Spurs Başantrenörü Mitch Johnson, mağlubiyetin yalnızca Wembanyama'nın düşük şut yüzdesine bağlanmaması gerektiğini vurguladı:

"Hayır, bence herkes benzer ölçüde zorlandı.

Onun saha içi isabet oranının muhtemelen öne çıkacağını biliyorum ama bu sonuçta hepimizin payı var."

İki takım, bir sonraki kez Şubat 2027'de karşılaşacak ve normal sezon serisini mart ayında tamamlayacak.

Geçtiğimiz play-off'ta Thunder'ı eleyen Spurs, yeni sezonun ilk buluşmasında sağlıklı Oklahoma City karşısında istediği başlangıcı yapamadı.

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