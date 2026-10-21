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Wilfred Ndidi: "Son maçtan dersler aldık"

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Crystal Palace maçı öncesinde konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 15:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wilfred Ndidi: 'Son maçtan dersler aldık'
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Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Crystal Palace maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Ndidi, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım ve Konferans Ligi'ni de kazanıp başarı gösterdiler. Biz de iyiyiz ve hazırız. Yarın iyi bir maç olacak. Puan almak ve galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"İYİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Crystal Palace'ın yüksek temposuna karşı hazırlık yaptıklarını dile getiren Nijeryalı oyuncu, iç saha avantajını değerlendirmek istediklerini belirtti.

Ndidi, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Premier Lig'de uzun yıllardır oynayan ve yüksek tempoda oynayan bir takım. Buna göre hazırlandık. Kendi sahamızda oynayacağız. İyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Yoğun bir fiziksel tempoda oynanacak maç. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Takım olarak çok çalıştıklarını vurgulayan Ndidi, karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Nijeryalı futbolcu, "Biz bir takımız. Yarın iç sahada oynayacağız. Evimiz de bizim mabedimiz. Biz çok çalışıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek tempoya, şiddete alışkın bir takım ama biz de hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

"SEZON UZUN VE HEPİMİZ HAZIRIZ"

Kadrodaki tüm oyuncuların forma şansına hazır olduğunu belirten Ndidi, teknik direktörlerinin bu anlayışı takıma yerleştirdiğini ifade etti.

Ndidi, "Biz takım olarak hepimiz hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Hepimiz çok çalışıyoruz. Hepimiz şans bulabiliriz, bunu biliyoruz. Hoca bunu çok iyi empoze etti. Sezon uzun ve hepimiz hazırız" dedi.

"HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK"

Son karşılaşmadan dersler çıkardıklarını dile getiren Ndidi, Crystal Palace karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini vurguladı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu, "Hedefimiz üst tura çıkmak. Yarın da çok önemli bir maç. Son maçtan da ders aldık. İyi bir sonuç almak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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