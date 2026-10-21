Mason Greenwood'a '10' numara yaradı

Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi giren Mason Greenwood, son dönemde büyük düşüş yaşıyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası eleştiri oklarının hedefindeki İngiliz futbolcu, Slavia Prag sınavıyla hayata döndü.
İsmail Kartal'ın 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği 25 yaşındaki yıldız, başarılı performansını şık bir golle taçlandırdı.
Greenwood, "Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Kazanmayı hak etmiştik. Önümüze bakmalıyız" diye konuştu.
İsmail Kartal'ın 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği 25 yaşındaki yıldız, başarılı performansını şık bir golle taçlandırdı.
Greenwood, "Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Kazanmayı hak etmiştik. Önümüze bakmalıyız" diye konuştu.