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Mason Greenwood'a '10' numara yaradı

İsmail Kartal'ın Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirdiği Mason Greenwood, etkili oyununu şık bir golle süsledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mason Greenwood'a '10' numara yaradı
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Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi giren Mason Greenwood, son dönemde büyük düşüş yaşıyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası eleştiri oklarının hedefindeki İngiliz futbolcu, Slavia Prag sınavıyla hayata döndü.

İsmail Kartal'ın 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği 25 yaşındaki yıldız, başarılı performansını şık bir golle taçlandırdı.

Greenwood, "Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Kazanmayı hak etmiştik. Önümüze bakmalıyız" diye konuştu.

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