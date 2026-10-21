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NBA'de Oklahoma City Thunder, sezona San Antonio Spurs galibiyetiyle başladı

Spurs'ü 116-104 yenen Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle takımını galibiyete taşıdı- LeBron James'in ilk maçına çıktığı Philadelphia 76ers, son şampiyon New York Knicks'i 106-100 mağlup etti

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calendar 21 Ekim 2026 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Oklahoma City Thunder, sezona San Antonio Spurs galibiyetiyle başladı
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İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs'ü 116-104 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA'de 2026-2027 sezonu 3 maçla başladı. Frost Bank Center'da Spurs'e konuk olan Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma ve 3 blokluk performansıyla sezonun ilk maçında takımını galibiyete taşıdı.

Thunder'da Jared McCain 20, Chet Holmgren 14 ve Jalen Williams 12 sayı attı.

Spurs'te ise Stephon Castle 24, Dylan Harper 18 ve De'Aaron Fox 14 sayı üretti. Victor Wembanyama ise karşılaşmayı 12 sayı, 13 ribaunt, 6 blokla tamamladı.

- 76ers, son şampiyon Knicks'i geçti

Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da konuk olduğu son şampiyon New York Knicks'i 106-100 mağlup etti.

Konuk ekipte Tyrese Maxey, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jaylen Brown'ın 19 sayı attığı mücadelede yeni takımıyla ilk maçına çıkan LeBron James ise 14 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika sahada kaldığı müsabakayı 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla noktaladı.

Knicks'te Jalen Brunson 21, Karl-Anthony Towns 19 ve Josh Hart 14 sayıyla oynadı.

- Pistons, son çeyrekteki 23-0'lık seriyle kazandı

Sezonun açılış müsabakasında Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Boston Celtics'i 121-113'lük skorla geçti.

Son çeyrekteki 23-0'lık seriyle galibiyete ulaşan Pistons'ta Cade Cunningham ve Jalen Duren 22'şer sayı kaydetti.

Celtics'te ise Paul George 38, Derrick White ve Payton Pritchard 17'şer sayı buldu.

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