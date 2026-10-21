Bugün
19:45
Lille
Galatasaray
Bugün
19:45
Como
M. United
Bugün
22:00
Aston Villa
Viking
Bugün
22:00
Club Brugge
Lens
Bugün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Bugün
22:00
Sporting CP
LASK
Bugün
22:00
Bayern Munih
Arsenal
Bugün
22:00
Real Madrid
RB Leipzig
Bugün
22:00
Inter
Shakhtar

Stuttgart; G.Saray öncesi A.Madrid'e yıkılmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart, sahasında Fenerbahçe'nin rakiplerinden Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Alman ekibi, Galatasaray maçı öncesinde yenilmezlik serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 11:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Stuttgart; G.Saray öncesi A.Madrid'e yıkılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasraay'ın rakiplerinden Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, sahasında Fenerbahçe'nin rakiplerinden Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'i konuk etti. Stuttgart Arena'da oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan Stuttgart, 36. dakikada Jamie Leweling'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 47. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. Arjantinli yıldızın golünde asisti Ademola Lookman yaptı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Stuttgart'ta Morten Hjulmand, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

STUTTGART NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı ise 3-0 mağlup eden Stuttgart, Atletico Madrid beraberliğiyle birlikte puanını 7'ye yükseltti.

İlk hafta Liverpool'a 2-1 kaybeden, ikinci hafta Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid ise puanını 4 yaptı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY!

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak.

Atletico Madrid ise aynı gün saat 23.00'te sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Stuttgart, Bundesliga'daki bir sonraki maçında 23 Ekim Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Atletico Madrid ise La Liga'da 24 Ekim Cumartesi günü Deportivo ile karşılaşacak.

ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 27 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid'e konuk olacak

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.