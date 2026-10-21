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Matvey Kislyak: "Galatasaray'ın bildirimlerini açtım!"

CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak, Galatasaray'dan vatandaşı Aleksey Batrakov'u takip ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 10:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Matvey Kislyak: 'Galatasaray'ın bildirimlerini açtım!'
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CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak, Galatasaray forması giyen arkadaşı Aleksey Batrakov ile ilgili gelen sorulara cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rus orta saha oyuncusu, milli takımdan arkadaşı olan Batrakov'u takip ettiğini söyledi.

"BİLDİRİMLERİ AÇTIM"

21 yaşındaki Kislyak, "Batrakov'u takip ediyor musun?" sorusunun ardından, "Elbette. Her maçı izliyorum. Hatta Galatasaray maçlarının bildirimlerini bile açtım." yanıtını verdi.

Genç oyuncu, Batrakov'un Barcelona attığı gol için gelen, "Golünü gördüğünde ne düşündün?" sorusunun ardından, "Hiçbir şey. Herkes gibi sadece sevindim." sözlerini sarf etti.



Kislyak, "İnsanlar Batrakov ve senin aynı yerde olmanı istemeye başladı." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Kaderim nasıl şekillenirse öyle olur. Bilmiyorum, herkes her şeyi konuşabilir." dedi.

SEZON PERFORMANSI

CSKA Moskova forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Kislyak, 3 gol asist yaptı.  

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