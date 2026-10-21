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Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'a teklif

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 22 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz'a yeni kontrat ve 1.1 milyon euro maaş teklif edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 10:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'a teklif
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Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jankat Yılmaz'a yeni sözleşme teklif edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Galatasaray'ın Jankat Yılmaz'a 1.1 milyon euro maaş önerisi olacak.

Yeni sözleşme konusunda şu an için anlaşma zemini çok kolay görünmüyor.

Galatasaray, Jankat ile anlaşamaması ve genç futbolcunun takımdan ayrılması durumunda yerli kaleci transferi için hamle yapacak.

Jankat Yılmaz, bu sezon Göztepe ile oynanan maçta Galatasaray'ın kalesini korumuştu.  

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