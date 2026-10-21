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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yine yok

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında da takımını yalnız bırakacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yine yok
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

 

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