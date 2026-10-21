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Brunson: "Bu yenilgi egomuzu kontrol altına almamız için iyi oldu"

Jalen Brunson, Philadelphia 76ers karşısındaki açılış mağlubiyetinin son şampiyon New York Knicks'e gerçekleri hatırlatabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brunson: 'Bu yenilgi egomuzu kontrol altına almamız için iyi oldu'
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New York Knicks, şampiyonluk yüzüklerini aldığı ve bayrağını Madison Square Garden'a astığı gecede Philadelphia 76ers'a 106-100 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından konuşan Jalen Brunson, yenilginin takımın yeni sezona odaklanmasına yardımcı olabileceğini belirtti:

"Bence zirveden biraz aşağı indirilmek, daha mütevazı olmak ve egomuzu kontrol altına almak bizim için iyi oldu. Şimdi neler olacağını göreceğiz.

İlk günden beri size söylüyorum: Sezonun ilk birkaç haftasında yaşananlar, gerçekte kim olduğunuzu ortaya çıkarır. Bakalım."

Brunson, maç öncesindeki kutlamaların mağlubiyet için mazeret olarak kullanılmaması gerektiğini de vurguladı:

"Bütün bunlarla ilgili dünyadaki her bahaneyi üretebiliriz.

Ama bana bu töreni yaşamayı mı, yoksa bunların olmadığı sıradan bir ilk maçı mı tercih edeceğimi sorsanız yine bunu seçerdim. Daha önce de söylediğim gibi, artık önümüze bakabilecek olmamızdan mutluyum."

Maç öncesinde taraftarlara seslenen Brunson, karşılaşmada ise şut ritmini bulmakta zorlandı.

Yıldız guard, 19'da 6 saha içi ve 3'te 1 üçlük isabetiyle 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydetti.

Brunson, taraftarlara hitap etmenin özel bir deneyim olduğunu belirtirken artık geçen sezonun başarısından yeni sezonun mücadelesine geçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Philadelphia'nın, Knicks'in 2026 play-off'larında süpürdüğü takımdan oldukça farklı bir kadroyla sahaya çıktığını da kabul eden Brunson, rakibine hakkını verdi:

"Gerçekten çok iyiler. İşimizi zorlaştırdılar.

Benim şutlarım girmedi, çoğumuzun da öyle. Çok sayıda iyi şut fırsatı bulduk.

Bazı şeyleri değiştirebilir ve sahanın iki tarafında da daha iyi olabiliriz. Ama onların hakkını vermek gerekiyor. İyi oynadılar. Hazır ve odaklanmış geldiler."

İki takım, normal sezonda dört kez karşı karşıya gelecek.

Bir sonraki buluşma, 30 Ekim'de NBA Cup kapsamında oynanacak.

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