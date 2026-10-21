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Fatih Terim yanıt verdi: Ünlü diziye konuk mu oluyor?

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde Fatih Terim'in hafızalara kazınan sözleri ekrana taşındı. Ünlü teknik adam, sosyal medyada kendisine yapılan göndermeye kayıtsız kalmadı ve dizinin ekibine dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Terim yanıt verdi: Ünlü diziye konuk mu oluyor?
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Star TV'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Tuzlu Kahve, bu kez Fatih Terim göndermesiyle gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 Ekim'de yayınlanan 8. bölümde Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakterinin kullandığı sözler, Terim'in futbol dünyasında hafızalara kazınan çıkışını hatırlattı. Ünlü teknik adamın sahneye verdiği yanıt ise diziye konuk olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirdi.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde Hatun, İpekli ve Kutaygil ailelerini barıştırmak için harekete geçti. İki aileyi birbirlerinden habersiz evine davet eden Hatun, misafirler gelmeden önce eşi Osman ve oğulları Mehmet ile Murat'a izleyecekleri taktiği anlattı.

Bu sırada Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakteri, Fatih Terim'in hafızalara kazınan "Taktik maktik yok bam bam bam" sözlerine gönderme yaptı. Karakterin ailesini motive ederken kullandığı, "Size güveniyorum. Netice ne olursa olsun benim gönlümün kazananı sizlersiniz. Allah yardımcınız olsun" ifadeleri de dikkat çekti.

Aydınoğlu ailesinin sahnesi, sosyal medyada "Taktik maktik yok bam bam bam!" sözleriyle paylaşıldı. Fatih Terim de kendisine yapılan bu göndermeye yanıt verdi.

FATİH TERİM YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından dizinin ekibine seslenen Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli… Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz."

DİZİYE KONUK MU OLACAK?

Fatih Terim'in mesajındaki "Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz" sözleri, ünlü teknik adamın diziye konuk olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak Terim'in Tuzlu Kahve dizisinde rol alacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



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