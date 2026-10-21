UEFA'dan Guendouzi sürprizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımda Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir ödülün sahibi oldu.
HATASINA RAĞMEN MAÇIN OYUNCUSU!
Slavia Prag'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybıyla rakibin golüne zemin hazırlayan Guendouzi, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.
Fransız futbolcunun kritik hatasına rağmen bu ödüle layık görülmesi dikkat çekti.
GUENDOUZI'NİN MAÇ PERFORMANSI
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Matteo Guendouzi, mücadeleyi gol veya asist katkısı yapamadan tamamladı.
Fransız orta saha oyuncusunun Slavia Prag karşısındaki istatistikleri şöyle:
- Süre: 90 dakika
- Gol: 0
- Asist: 0
- Pas isabeti: %88 (44/50)
- Kilit pas: 1
- Asist beklentisi (xA): 0.11
- En yüksek hız: 27.5 km/sa
- Kat edilen mesafe: 11.4 km
HATASINA RAĞMEN MAÇIN OYUNCUSU!
Slavia Prag'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybıyla rakibin golüne zemin hazırlayan Guendouzi, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.
Fransız futbolcunun kritik hatasına rağmen bu ödüle layık görülmesi dikkat çekti.
GUENDOUZI'NİN MAÇ PERFORMANSI
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Matteo Guendouzi, mücadeleyi gol veya asist katkısı yapamadan tamamladı.
Fransız orta saha oyuncusunun Slavia Prag karşısındaki istatistikleri şöyle:
- Süre: 90 dakika
- Gol: 0
- Asist: 0
- Pas isabeti: %88 (44/50)
- Kilit pas: 1
- Asist beklentisi (xA): 0.11
- En yüksek hız: 27.5 km/sa
- Kat edilen mesafe: 11.4 km