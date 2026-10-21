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UEFA'dan Guendouzi sürprizi!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Matteo Guendouzi, rakibin ilk golü öncesinde yaptığı kritik hataya rağmen maçın oyuncusu seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Guendouzi sürprizi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımda Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir ödülün sahibi oldu.

HATASINA RAĞMEN MAÇIN OYUNCUSU!

Slavia Prag'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybıyla rakibin golüne zemin hazırlayan Guendouzi, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

Fransız futbolcunun kritik hatasına rağmen bu ödüle layık görülmesi dikkat çekti.

GUENDOUZI'NİN MAÇ PERFORMANSI

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Matteo Guendouzi, mücadeleyi gol veya asist katkısı yapamadan tamamladı.

Fransız orta saha oyuncusunun Slavia Prag karşısındaki istatistikleri şöyle:

- Süre: 90 dakika
- Gol: 0
- Asist: 0
- Pas isabeti: %88 (44/50)
- Kilit pas: 1
- Asist beklentisi (xA): 0.11
- En yüksek hız: 27.5 km/sa
- Kat edilen mesafe: 11.4 km

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