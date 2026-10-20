Cesc Fabregas: 'Hayalimiz gerçek oluyor'

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı oynayacakları maçla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol teknik adam, "Sadece 3 yıl önce, Como ile Serie B'de oynarken Manchester United'ın buraya geleceği hayal bile edilemezdi ancak çarşamba günü tam da bu olacak. Bu bizim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız." dedi.
Sözlerine devam eden Fabregas, "Böylesine büyük maçlara hazırlanmak ve oynamak harika ancak Serie A'nın bizim için en önemli şey olduğunu bir an bile unutmamalıyız." diye konuştu.
Genç teknik adam, "Her gün gelişimimiz için çok önemli bir adım. Biz yeni bir takımız. Tarihimiz olmadığı anlamında değil, 3 yıl önce sıfırdan başladığımız için." sözlerini sarf etti.
Sözlerine devam eden Fabregas, "Böylesine büyük maçlara hazırlanmak ve oynamak harika ancak Serie A'nın bizim için en önemli şey olduğunu bir an bile unutmamalıyız." diye konuştu.
Genç teknik adam, "Her gün gelişimimiz için çok önemli bir adım. Biz yeni bir takımız. Tarihimiz olmadığı anlamında değil, 3 yıl önce sıfırdan başladığımız için." sözlerini sarf etti.