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Rafael Leao, eski takımı Lille'e karşı yok!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, Devler Ligi'nde eski takımı Lille'e karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 10:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rafael Leao, eski takımı Lille'e karşı yok!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle bu maçta görev alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek.

Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.

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