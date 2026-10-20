Teemu Pukki, 36 yaşında futbolu bırakma kararı aldı!

Finlandiya futbolunun önemli isimlerinden Teemu Pukki, profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Norwich City formasıyla İngiltere'de önemli başarılara imza atan 36 yaşındaki golcü, Finlandiya Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından futbolu bırakacağını duyurdu.
2025 yılından bu yana ülkesinin HJK Helsinki takımında forma giyen Pukki, 8 Kasım'da oynanacak sezonun son maçlarının ardından kariyerine nokta koyacak.
NORWICH CITY'DE İZ BIRAKTI
2018 yılında Norwich City'ye bedelsiz transfer olan Teemu Pukki, İngiliz ekibinin Premier Lig'e iki kez yükselmesinde önemli rol oynadı.
2018-2023 yılları arasında Norwich formasıyla 210 maçta 88 gol kaydeden Finlandiyalı forvet, kulübün taraftarları arasında sevilen isimlerden biri oldu.
Norwich kariyerinde iki kez sezonun oyuncusu seçilen Pukki, Emi Buendia ile kurduğu hücum ortaklığıyla da dikkat çekti.
FİNLANDİYA TARİHİNE GEÇTİ
Geçtiğimiz yıl milli takım kariyerini noktalayan deneyimli futbolcu, Finlandiya formasıyla çıktığı 133 karşılaşmada 43 gol attı.
Pukki, bu performansıyla Finlandiya Erkek Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olurken en fazla milli formayı giyen ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.
"FUTBOLA OLAN SEVGİM HEP KALDI"
Emeklilik kararını Instagram hesabından duyuran Teemu Pukki, futbolun hayatındaki önemini şu sözlerle anlattı:
"Küçük bir çocukken hayal bile edemediğim kadar çok şeyi futboldan kazandım. Futbol sayesinde dünyayı gördüm ve deneyim kazandım. Futbol gibi bir şeyi başka hiçbir yerde elde edebileceğimi sanmıyorum."
Deneyimli futbolcu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman eğlenceli olmadı ya da keyif alamadım ama futbola olan sevgim hep kaldı. Büyük kulüplere ve taraftarlarına çok teşekkürler."
AVRUPA'DA BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Kariyeri boyunca Norwich City'nin yanı sıra Schalke, Brondby, Celtic ve Minnesota United gibi takımlarda da forma giyen Pukki, 2013-2015 yılları arasında Celtic'te çıktığı 38 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Finlandiyalı golcü, kariyerinin son dönemini ise ülkesinin HJK Helsinki takımında geçirdi.
2025 yılından bu yana ülkesinin HJK Helsinki takımında forma giyen Pukki, 8 Kasım'da oynanacak sezonun son maçlarının ardından kariyerine nokta koyacak.
NORWICH CITY'DE İZ BIRAKTI
2018 yılında Norwich City'ye bedelsiz transfer olan Teemu Pukki, İngiliz ekibinin Premier Lig'e iki kez yükselmesinde önemli rol oynadı.
2018-2023 yılları arasında Norwich formasıyla 210 maçta 88 gol kaydeden Finlandiyalı forvet, kulübün taraftarları arasında sevilen isimlerden biri oldu.
Norwich kariyerinde iki kez sezonun oyuncusu seçilen Pukki, Emi Buendia ile kurduğu hücum ortaklığıyla da dikkat çekti.
FİNLANDİYA TARİHİNE GEÇTİ
Geçtiğimiz yıl milli takım kariyerini noktalayan deneyimli futbolcu, Finlandiya formasıyla çıktığı 133 karşılaşmada 43 gol attı.
Pukki, bu performansıyla Finlandiya Erkek Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olurken en fazla milli formayı giyen ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.
"FUTBOLA OLAN SEVGİM HEP KALDI"
Emeklilik kararını Instagram hesabından duyuran Teemu Pukki, futbolun hayatındaki önemini şu sözlerle anlattı:
"Küçük bir çocukken hayal bile edemediğim kadar çok şeyi futboldan kazandım. Futbol sayesinde dünyayı gördüm ve deneyim kazandım. Futbol gibi bir şeyi başka hiçbir yerde elde edebileceğimi sanmıyorum."
Deneyimli futbolcu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman eğlenceli olmadı ya da keyif alamadım ama futbola olan sevgim hep kaldı. Büyük kulüplere ve taraftarlarına çok teşekkürler."
AVRUPA'DA BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Kariyeri boyunca Norwich City'nin yanı sıra Schalke, Brondby, Celtic ve Minnesota United gibi takımlarda da forma giyen Pukki, 2013-2015 yılları arasında Celtic'te çıktığı 38 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Finlandiyalı golcü, kariyerinin son dönemini ise ülkesinin HJK Helsinki takımında geçirdi.