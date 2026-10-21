Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Ettifaq ile karşı karşıya geldi. Al Ittihad, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada George Ilenikhena, 53. dakikada Houssem Aouar ve 80 ile 85. dakikalarda Youssef En Nesyri kaydetti.
Ev sahibi Al Ettifaq'ın tek golü ise 34. dakikada Sultan Ali Huran'dan geldi.
EN NESYRI'DEN 5 DAKİKADA 2 GOL!
Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En Nesyri, karşılaşmaya damgasını vurdu.
Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkarak takımının üçüncü golünü kaydeden Faslı santrfor, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.
9 MAÇTA 7 GOL!
Suudi Arabistan'da etkili performansını sürdüren 29 yaşındaki Youssef En Nesyri, Al Ettifaq karşısında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Bu sezon Al Ittihad formasıyla Suudi Arabistan Pro Lig'de 9 karşılaşmaya çıkan eski Fenerbahçeli golcü, 7 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.
AL ITTIHAD 20 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle ligdeki 9. maçında 6. galibiyetini elde eden Al Ittihad, puanını 20'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.
Sahasında mağlup olan Al Ettifaq ise 10 maç sonunda 15 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.
Ev sahibi Al Ettifaq'ın tek golü ise 34. dakikada Sultan Ali Huran'dan geldi.
EN NESYRI'DEN 5 DAKİKADA 2 GOL!
Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En Nesyri, karşılaşmaya damgasını vurdu.
Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkarak takımının üçüncü golünü kaydeden Faslı santrfor, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.
9 MAÇTA 7 GOL!
Suudi Arabistan'da etkili performansını sürdüren 29 yaşındaki Youssef En Nesyri, Al Ettifaq karşısında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Bu sezon Al Ittihad formasıyla Suudi Arabistan Pro Lig'de 9 karşılaşmaya çıkan eski Fenerbahçeli golcü, 7 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performansa imza attı.
AL ITTIHAD 20 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle ligdeki 9. maçında 6. galibiyetini elde eden Al Ittihad, puanını 20'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.
Sahasında mağlup olan Al Ettifaq ise 10 maç sonunda 15 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.