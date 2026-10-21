UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray U19 Takımı, Lille deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Fransız ekibine 3-1'lik skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Lille'in gollerini 28. dakikada Ismael Camara ile 41 ve 55. dakikalarda Saad Boussadia attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+2. dakikada Necati Oğulcan Yançel'den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Gençlik Ligi'nde 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı. Lille ise 7 puana yükseldi.
Galatasaray, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Gençlik Ligi'nde 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı. Lille ise 7 puana yükseldi.
Galatasaray, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak.