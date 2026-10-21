Galatasaray'dan Lille maçı öncesi uyarı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesi bir açıklama yaptı ve taraftarını uyardı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü (bugün) oynayacağımız Lille maçına gidecek taraftarımız için stadyum kapısı açılış saati yerel saat ile 16.45 olarak belirlenmiştir.
Toplanma alanı olan Grand'Place Lille'in yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan yerel saat ile en geç 15.45'te hareket edilmesi tavsiye edilmiştir.
4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürümenin ardından stadyuma ulaşabilecek olan taraftarımıza, hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirilmiştir.
Taraftarlarımız, görselde belirtilen kapılardan stadyuma alınacaktır. Taraftarımızın misafir tribünü haricinde bir yere girmesi yasaklanmıştır."
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü (bugün) oynayacağımız Lille maçına gidecek taraftarımız için stadyum kapısı açılış saati yerel saat ile 16.45 olarak belirlenmiştir.
Toplanma alanı olan Grand'Place Lille'in yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan yerel saat ile en geç 15.45'te hareket edilmesi tavsiye edilmiştir.
4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürümenin ardından stadyuma ulaşabilecek olan taraftarımıza, hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirilmiştir.
Taraftarlarımız, görselde belirtilen kapılardan stadyuma alınacaktır. Taraftarımızın misafir tribünü haricinde bir yere girmesi yasaklanmıştır."