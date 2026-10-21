UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Barcelona'nın Alman teknik direktörü, PSG'nin kendilerinden daha iyi bir performans sergilediğini kabul etti.
"PSG BİZDEN DAHA İYİYDİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Flick, "İki takım açısından da harika bir maçtı. PSG, bizden daha iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bu karşılaşmayı kaybettik ancak çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"
Takımının performansını eleştiren Alman çalıştırıcı, "Bu maçta çok fazla hata yaptık. Özellikle topa sahip olduğumuz anlarda ve basit top kayıplarında. Bunları incelemeli, analiz etmeli ve oyuncularımıza göstermeliyiz. Ancak çok sayıda olumlu şey de gördüm. Hangi alanlarda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.
"SON 10 DAKİKADA FİZİKSEL OLARAK TÜKENDİK"
PSG'nin hücum geçişlerinde çok etkili olduğunu belirten Flick, "Rakibimiz geçiş hücumlarında çok kaliteli. Özellikle son 10 dakikada fiziksel olarak yeterince diri değildik. Bu bir bahane değil. Bu maça en iyi şekilde hazırlanamadık. Neleri daha iyi yapabileceğimizi analiz etmeliyiz." sözlerini sarf etti.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ EKİM AYINDA KAZANILMAZ"
Mağlubiyete rağmen geleceğe umutla baktığını söyleyen Flick, "Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Ekim ayında şampiyonluklar kazanılmaz. Şampiyonlar Ligi haziran ayında kazanılır. Takımımın mentalitesini ve ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ediyorum. Her zaman olumlu düşünmeye çalışıyorum." açıklamasında bulundu.
DANI OLMO'NUN SAKATLIĞI
Karşılaşmada sakatlık yaşayan Dani Olmo'nun durumuna da değinen Alman teknik adam, "Olmo bir darbe aldı ve ağrı hissetti. Şimdi beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
XAVI ESPART'A ÖVGÜ
Barcelona'nın genç futbolcusu Xavi Espart'ın performansından memnun kaldığını belirten Flick, "Harika bir maç oynadı. Sahaya her çıktığında inanılmaz bir performans ortaya koyuyor." dedi.
Barcelona, PSG karşısında aldığı 4-2'lik yenilgiyle bu sezon tüm kulvarlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
REAL MADRİD DERBİSİ İTİRAFI
Flick, hafta sonunda oynanacak Real Madrid derbisini de düşündüklerini kabul etti. Rodri'yi dinlendirme kararına değinen Alman teknik adam, oyuncusunun milli takım ve kulüp düzeyinde yoğun bir dönem geçirdiğini, bu nedenle PSG karşısında ilk 11'de başlamadığını söyledi. Flick, Rodri'nin pazar günü oynanacak El Clasico'ya daha dinç çıkacağını belirtti.
Kaleci Joan Garcia'nın performansını da öven Flick, takımın daha sakin oynaması ve oyuncular arasındaki mesafeleri daha iyi ayarlaması gerektiğini vurguladı.
"PSG BİZDEN DAHA İYİYDİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Flick, "İki takım açısından da harika bir maçtı. PSG, bizden daha iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bu karşılaşmayı kaybettik ancak çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"
Takımının performansını eleştiren Alman çalıştırıcı, "Bu maçta çok fazla hata yaptık. Özellikle topa sahip olduğumuz anlarda ve basit top kayıplarında. Bunları incelemeli, analiz etmeli ve oyuncularımıza göstermeliyiz. Ancak çok sayıda olumlu şey de gördüm. Hangi alanlarda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.
"SON 10 DAKİKADA FİZİKSEL OLARAK TÜKENDİK"
PSG'nin hücum geçişlerinde çok etkili olduğunu belirten Flick, "Rakibimiz geçiş hücumlarında çok kaliteli. Özellikle son 10 dakikada fiziksel olarak yeterince diri değildik. Bu bir bahane değil. Bu maça en iyi şekilde hazırlanamadık. Neleri daha iyi yapabileceğimizi analiz etmeliyiz." sözlerini sarf etti.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ EKİM AYINDA KAZANILMAZ"
Mağlubiyete rağmen geleceğe umutla baktığını söyleyen Flick, "Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Ekim ayında şampiyonluklar kazanılmaz. Şampiyonlar Ligi haziran ayında kazanılır. Takımımın mentalitesini ve ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ediyorum. Her zaman olumlu düşünmeye çalışıyorum." açıklamasında bulundu.
DANI OLMO'NUN SAKATLIĞI
Karşılaşmada sakatlık yaşayan Dani Olmo'nun durumuna da değinen Alman teknik adam, "Olmo bir darbe aldı ve ağrı hissetti. Şimdi beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
XAVI ESPART'A ÖVGÜ
Barcelona'nın genç futbolcusu Xavi Espart'ın performansından memnun kaldığını belirten Flick, "Harika bir maç oynadı. Sahaya her çıktığında inanılmaz bir performans ortaya koyuyor." dedi.
Barcelona, PSG karşısında aldığı 4-2'lik yenilgiyle bu sezon tüm kulvarlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
REAL MADRİD DERBİSİ İTİRAFI
Flick, hafta sonunda oynanacak Real Madrid derbisini de düşündüklerini kabul etti. Rodri'yi dinlendirme kararına değinen Alman teknik adam, oyuncusunun milli takım ve kulüp düzeyinde yoğun bir dönem geçirdiğini, bu nedenle PSG karşısında ilk 11'de başlamadığını söyledi. Flick, Rodri'nin pazar günü oynanacak El Clasico'ya daha dinç çıkacağını belirtti.
Kaleci Joan Garcia'nın performansını da öven Flick, takımın daha sakin oynaması ve oyuncular arasındaki mesafeleri daha iyi ayarlaması gerektiğini vurguladı.