Galatasaray, Christ Oulai'yi takipte!

Trabzonspor'dan yaz transfer döneminde Fiorentina'ya giden Christ Oulai, İtalyan ekibinde henüz istediği süreleri bulamadı.
SADECE 6 MAÇTA OYNADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fiorentina'da şu ana kadar 6 maçta 290 dakika süre buldu. [Maç başına 48,6 dakika]
İtalyan basını, geçtiğimiz hafta, Oulai'nin süre bulamamasına rağmen Fiorentina'nın genç oyuncuyu bırakmaya niyetli olmadığını duyurdu. Fiorentina'nin, Oulai'yi önemli bir yatırım olarak gördüğü ve genç oyuncunun potansiyeline inandığı kaydedildi.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray, daha önce de gündemine gelen Fildişili orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayına kadar Oulai'nin durumunu izleyecek.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray, Oulai'nin devre arasına kadar olan dönemde istediği süreleri bulamaması halinde bu durumu avantaja çevirmeyi planlıyor.
30 MİLYON EURO ÖDENDİ
Oulai, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya bonuslar dahil 30 milyon 61 euro'ya transfer olmuştu.
SADECE 6 MAÇTA OYNADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fiorentina'da şu ana kadar 6 maçta 290 dakika süre buldu. [Maç başına 48,6 dakika]
İtalyan basını, geçtiğimiz hafta, Oulai'nin süre bulamamasına rağmen Fiorentina'nın genç oyuncuyu bırakmaya niyetli olmadığını duyurdu. Fiorentina'nin, Oulai'yi önemli bir yatırım olarak gördüğü ve genç oyuncunun potansiyeline inandığı kaydedildi.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray, daha önce de gündemine gelen Fildişili orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayına kadar Oulai'nin durumunu izleyecek.
GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ
Galatasaray, Oulai'nin devre arasına kadar olan dönemde istediği süreleri bulamaması halinde bu durumu avantaja çevirmeyi planlıyor.
30 MİLYON EURO ÖDENDİ
Oulai, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya bonuslar dahil 30 milyon 61 euro'ya transfer olmuştu.