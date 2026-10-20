Mason Greenwood: 'Çok şanssız bir sonuç!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertlilerde, maçta gol atan futbolculardan biri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"
Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten futbolcu, alınan sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
"Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu..."
"ÇOK ŞANSSIZ BİR SONUÇ"
Slavia Prag'ın son dakikada yakaladığı fırsatı değerlendirdiğini ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız."
"TAKIM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"
Karşılaşmada gol atmasına rağmen takımın aldığı sonucu ön planda tuttuğunu vurgulayan futbolcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..."
"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"
Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten futbolcu, alınan sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
"Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu..."
"ÇOK ŞANSSIZ BİR SONUÇ"
Slavia Prag'ın son dakikada yakaladığı fırsatı değerlendirdiğini ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız."
"TAKIM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"
Karşılaşmada gol atmasına rağmen takımın aldığı sonucu ön planda tuttuğunu vurgulayan futbolcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..."