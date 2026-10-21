Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
2
Slavia Prag
2
Dün
BİTTİ
Sabah FK
1
B. Dortmund
2
Dün
BİTTİ
M.City
5
AEK Athens
1
Dün
BİTTİ
PSG
4
Barcelona
2
Dün
BİTTİ
Liverpool
4
Villarreal
3
Dün
BİTTİ
Roma
4
Slovan Bratislava
0
Dün
BİTTİ
FC Porto
0
PSV Eindhoven
1
Dün
BİTTİ
SSC Napoli
4
Bodo/Glimt
3
Dün
BİTTİ
VfB Stuttgart
1
Atletico Madrid
1

Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kaderi yaşadı, milyonlarca euroyu kaçırdı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında ilk 11 dakikada bulduğu iki golle öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 14 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. 90. dakikada gelen gol, sarı-lacivertlilere 2,1 milyon euro galibiyet primi yerine 700 bin euro kazandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 09:30
Haber: Sözcü
Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kaderi yaşadı, milyonlarca euroyu kaçırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle ilk 11 dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada Kacor'un attığı golle galibiyeti kaçırdı.

Konuk ekipte Provod, 15. dakikada farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar taşıdığı üstünlük, Kacor'un beraberlik golüyle sona erdi.

14 YIL SONRA AYNI KAYIP

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 1990'daki Vitoria Guimaraes karşılaşmasının ardından ilk 11 dakikada iki gol attığı ikinci maçını oynadı. Ancak bu hızlı başlangıç galibiyete yetmedi

Sarı-lacivertliler, Eylül 2012'de Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan bu yana Avrupa kupalarında ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.

EK GELİR FIRSATI KAÇTI

Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan, ardından Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, Slavia Prag'ı mağlup etmesi halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi alacaktı. Beraberlik nedeniyle 700 bin euro ile yetinen sarı-lacivertliler, 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe'nin üç maç sonunda elde ettiği iki beraberlikten kazandığı toplam prim 1,4 milyon euro oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.