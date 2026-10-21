Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kaderi yaşadı, milyonlarca euroyu kaçırdı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle ilk 11 dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada Kacor'un attığı golle galibiyeti kaçırdı.
Konuk ekipte Provod, 15. dakikada farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar taşıdığı üstünlük, Kacor'un beraberlik golüyle sona erdi.
14 YIL SONRA AYNI KAYIP
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 1990'daki Vitoria Guimaraes karşılaşmasının ardından ilk 11 dakikada iki gol attığı ikinci maçını oynadı. Ancak bu hızlı başlangıç galibiyete yetmedi
Sarı-lacivertliler, Eylül 2012'de Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan bu yana Avrupa kupalarında ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.
EK GELİR FIRSATI KAÇTI
Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan, ardından Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, Slavia Prag'ı mağlup etmesi halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi alacaktı. Beraberlik nedeniyle 700 bin euro ile yetinen sarı-lacivertliler, 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını kaçırdı.
Fenerbahçe'nin üç maç sonunda elde ettiği iki beraberlikten kazandığı toplam prim 1,4 milyon euro oldu.
Konuk ekipte Provod, 15. dakikada farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar taşıdığı üstünlük, Kacor'un beraberlik golüyle sona erdi.
14 YIL SONRA AYNI KAYIP
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 1990'daki Vitoria Guimaraes karşılaşmasının ardından ilk 11 dakikada iki gol attığı ikinci maçını oynadı. Ancak bu hızlı başlangıç galibiyete yetmedi
Sarı-lacivertliler, Eylül 2012'de Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan bu yana Avrupa kupalarında ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.
EK GELİR FIRSATI KAÇTI
Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan, ardından Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, Slavia Prag'ı mağlup etmesi halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi alacaktı. Beraberlik nedeniyle 700 bin euro ile yetinen sarı-lacivertliler, 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını kaçırdı.
Fenerbahçe'nin üç maç sonunda elde ettiği iki beraberlikten kazandığı toplam prim 1,4 milyon euro oldu.