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Fenerbahçe'de 14 yıl sonra bir ilk!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 14 yıl sonra bir ilki yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 21:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 14 yıl sonra bir ilk!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden bir puanla ayrıldı.

14 YIL SONRA BİR İLK!

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 14 yıl sonra ilk kez iki farklı öne geçtiği bir karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.

Sarı-lacivertliler, benzer bir durumu son olarak 2012 yılında Marsilya karşısında yaşamıştı.

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