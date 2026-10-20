Fenerbahçe'de 14 yıl sonra bir ilk!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden bir puanla ayrıldı.
14 YIL SONRA BİR İLK!
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 14 yıl sonra ilk kez iki farklı öne geçtiği bir karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.
Sarı-lacivertliler, benzer bir durumu son olarak 2012 yılında Marsilya karşısında yaşamıştı.
14 YIL SONRA BİR İLK!
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 14 yıl sonra ilk kez iki farklı öne geçtiği bir karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.
Sarı-lacivertliler, benzer bir durumu son olarak 2012 yılında Marsilya karşısında yaşamıştı.