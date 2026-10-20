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Milli yelkencilerden Avrupa'da gümüş madalya

İtalya'da düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda mücadele eden milli yelkenciler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yelkencilerden Avrupa'da gümüş madalya
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Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Garda komünündeki organizasyonda 16 ülkeden 64 sporcu mücadele etti.

Ahmet Arel Barut, Ada Vera Tüfekçiler, Cengiz Eren Güvenç ve Elif Terece'den oluşan ay-yıldızlı takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

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