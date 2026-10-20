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Dwight Powell, Dallas'taki 12 yılın ardından serbest kaldı

Dallas Mavericks, 35 yaşındaki pivot Dwight Powell ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dwight Powell, Dallas'taki 12 yılın ardından serbest kaldı
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Dallas Mavericks, uzun yıllardır takımda forma giyen Dwight Powell'ı serbest bıraktı. Karar, tecrübeli pivotun kulüpteki 12 yıllık döneminin sonu olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz ay antrenman kampının başlangıcında yeniden kadroya katılan Powell'ın, Dallas'ta 13. sezonunu geçirme ihtimali bulunuyordu.

Ancak Mavericks'in kadrosunda zaten 15 garantili sözleşme vardı. Powell'ın takımda tutulabilmesi için bu oyunculardan birinin serbest bırakılması gerekiyordu.

Dallas'taki kariyeri boyunca farklı dönemlerde rotasyona girip çıkan Powell, NBA'de oynadığı 768 maçın yalnızca beşinde başka bir takımın formasını giydi.

Tecrübeli pivot, kariyerinde 266 maça ilk beşte başladı ve maç başına 17,5 dakikada 6,5 sayı ile 4,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Powell, Aralık 2014'te Rajon Rondo ile birlikte Boston Celtics'ten Dallas'a takas edilmişti.

Beş oyuncu ve iki draft hakkını içeren anlaşmanın öne çıkan ismi Rondo'ydu. Ancak yıldız oyun kurucu, dönemin başantrenörü Rick Carlisle ile anlaşmazlık yaşamış ve Dallas'ta tam bir sezon bile geçirmeden ayrılmıştı.

Takasın diğer parçası Powell ise Mavericks'te sonraki 11 tam sezon boyunca forma giymeyi sürdürdü.

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