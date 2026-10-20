Bugün
19:45
Fenerbahçe
Slavia Prag
Bugün
19:45
Sabah FK
B. Dortmund
Bugün
22:00
M.City
AEK Athens
Bugün
22:00
PSG
Barcelona
Bugün
22:00
Liverpool
Villarreal
Bugün
22:00
Roma
Slovan Bratislava
Bugün
22:00
FC Porto
PSV Eindhoven
Bugün
22:00
SSC Napoli
Bodo/Glimt
Bugün
22:00
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Beşiktaş BOA, Avrupa'da sahne alıyor

FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda DSK Basketball Brandys ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Ekim 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA, Avrupa'da sahne alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında 21 Ekim Çarşamba günü Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibine konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nymburk kentindeki CEZ Nymburk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, grupta Çek ekibinin yanı sıra Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM ve İsrail takımı Maccabi Bnot Ashdod ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki basamakta yer alan ekipler ve üçüncü sırayı alan en iyi dört takım üst tura yükselecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.