Beşiktaş yönetiminden Italiano'ya tam destek

Beşiktaş'ta bu sezon ligde İstanbul dışındaki üç maç kaybedilse de moraller bozulmuş değil. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanya, Amed ve son olarak Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyetler, geçmiş sezonların başındaki kötü sonuçlardan farklı değerlendiriliyor.
Avrupa'da ve kendi sahasında iyi bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, kaybettiği deplasmanlarda bile etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlı idareciler, iyi futbolun zamanla galibiyetleri de beraberinde getireceğine inanıyor.
İYİ FUTBOL SEVİNDİRİYOR
Özellikle Trabzonspor deplasmanında kaçan goller olmasa sonucun çok farklı olacağı görüşü hakim.
Yakın geçmişte Beşiktaş hem sonuç alamıyordu hem de sahada kötü bir görüntü veriyordu. Bu sezon kaybedilen maçlarda bile takımın mücadelesi ve oynadığı futbol umut veriyor.
ITALIANO'YA TAM DESTEK
Beşiktaş yönetimi, alınan mağlubiyetlerin Vincenzo Italiano üzerinde baskı oluşturmasını istemiyor. İtalyan teknik adamın kendi oyun düzenini oturtması için arkasında duruluyor.
Avrupa'da ve kendi sahasında iyi bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, kaybettiği deplasmanlarda bile etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Siyah beyazlı idareciler, iyi futbolun zamanla galibiyetleri de beraberinde getireceğine inanıyor.
İYİ FUTBOL SEVİNDİRİYOR
Özellikle Trabzonspor deplasmanında kaçan goller olmasa sonucun çok farklı olacağı görüşü hakim.
Yakın geçmişte Beşiktaş hem sonuç alamıyordu hem de sahada kötü bir görüntü veriyordu. Bu sezon kaybedilen maçlarda bile takımın mücadelesi ve oynadığı futbol umut veriyor.
ITALIANO'YA TAM DESTEK
Beşiktaş yönetimi, alınan mağlubiyetlerin Vincenzo Italiano üzerinde baskı oluşturmasını istemiyor. İtalyan teknik adamın kendi oyun düzenini oturtması için arkasında duruluyor.