Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
2
Slavia Prag
2
Dün
BİTTİ
Sabah FK
1
B. Dortmund
2
Dün
BİTTİ
M.City
5
AEK Athens
1
Dün
BİTTİ
PSG
4
Barcelona
2
Dün
BİTTİ
Liverpool
4
Villarreal
3
Dün
BİTTİ
Roma
4
Slovan Bratislava
0
Dün
BİTTİ
FC Porto
0
PSV Eindhoven
1
Dün
BİTTİ
SSC Napoli
4
Bodo/Glimt
3
Dün
BİTTİ
VfB Stuttgart
1
Atletico Madrid
1

Şampiyon Ligi'nde dev randevu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın heyecanı devam ediyor. İşte günün programı...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 09:44
Haber: Sporx.com
Şampiyon Ligi'nde dev randevu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Devler Ligi'nin 3. haftasında bugün (Çarşamba) 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray da bugün Lille deplasmanına konuk olacak. (Maçların TV bilgisi için tıklayınız)

İŞTE DEVLER LİGİ'NDE PROGRAM

19.45 | COMO - MANCHESTER UNITED

MUHTEMEL 11'LER:

Como: Butez; SmolCİC, Kempf, RamOn, Valle; Milla, Da Cunha; Yan Couto, Paz, Baturina; Douvikas

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Andrey Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Bruno Fernandes; Mbeumo

22.00 | ASTON VILLA - VIKING

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Mings; Kamara, João Gomes; Alysson, McGinn, Mbaye; Jackson

Viking: Ostbo; Heggheim, Falchener, Stensness, K Haugen; Tripic, Askildsen, Bell, Bjørdal; Botheim, Christiansen

22.00 | CLUB BRUGGE - LENS

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi

Lens: Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol; Thauvin, Edouard, Kadile.

22.00 | BAYERN - ARSENAL

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah; Davies; Kimmich, Pavlović; Karl, Saibari, Luis Díaz; Kane

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz

22.00 | INTER - SHAKHTAR DONETSK

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Marlon Gomes, Pedrinho, Newertton; Kaua Elias

22.00 REAL MADRID - LEIPZIG

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouaméni; Vinícius Júnior, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso

22.00 | REAL BETIS - FEYENOORD

MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Alvaro Vallés; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Bernal, Isco, Pablo Fornals; Antony, Parrott, Abde Ezzalzouli.

Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

22.00 | SPORTING - LASK

MUHTEMEL 11'LER

Sporting: Kaique Pereira; Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Araújo; Sergi Altimira, Doumbia; Catamo, Luis Guilherme, Irankunda; Suárez

LASK: Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Andrade, Alemao, Dibango; Bogarde, Schöpf, Daněk; Kalajdzic, Adeniran

19.45 | LILLE - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.