Şampiyon Ligi'nde dev randevu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Devler Ligi'nin 3. haftasında bugün (Çarşamba) 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray da bugün Lille deplasmanına konuk olacak. ( Maçların TV bilgisi için tıklayınız)
İŞTE DEVLER LİGİ'NDE PROGRAM
19.45 | COMO - MANCHESTER UNITED
MUHTEMEL 11'LER:
Como: Butez; SmolCİC, Kempf, RamOn, Valle; Milla, Da Cunha; Yan Couto, Paz, Baturina; Douvikas
Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Andrey Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Bruno Fernandes; Mbeumo
22.00 | ASTON VILLA - VIKING
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Mings; Kamara, João Gomes; Alysson, McGinn, Mbaye; Jackson
Viking: Ostbo; Heggheim, Falchener, Stensness, K Haugen; Tripic, Askildsen, Bell, Bjørdal; Botheim, Christiansen
22.00 | CLUB BRUGGE - LENS
MUHTEMEL 11'LER
Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi
Lens: Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol; Thauvin, Edouard, Kadile.
22.00 | BAYERN - ARSENAL
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah; Davies; Kimmich, Pavlović; Karl, Saibari, Luis Díaz; Kane
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz
22.00 | INTER - SHAKHTAR DONETSK
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Marlon Gomes, Pedrinho, Newertton; Kaua Elias
22.00 REAL MADRID - LEIPZIG
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouaméni; Vinícius Júnior, Bellingham, Diomande; Mbappe.
Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso
22.00 | REAL BETIS - FEYENOORD
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Alvaro Vallés; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Bernal, Isco, Pablo Fornals; Antony, Parrott, Abde Ezzalzouli.
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
22.00 | SPORTING - LASK
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Kaique Pereira; Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Araújo; Sergi Altimira, Doumbia; Catamo, Luis Guilherme, Irankunda; Suárez
LASK: Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Andrade, Alemao, Dibango; Bogarde, Schöpf, Daněk; Kalajdzic, Adeniran
19.45 | LILLE - GALATASARAY
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
İŞTE DEVLER LİGİ'NDE PROGRAM
19.45 | COMO - MANCHESTER UNITED
MUHTEMEL 11'LER:
Como: Butez; SmolCİC, Kempf, RamOn, Valle; Milla, Da Cunha; Yan Couto, Paz, Baturina; Douvikas
Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Andrey Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Bruno Fernandes; Mbeumo
22.00 | ASTON VILLA - VIKING
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Mings; Kamara, João Gomes; Alysson, McGinn, Mbaye; Jackson
Viking: Ostbo; Heggheim, Falchener, Stensness, K Haugen; Tripic, Askildsen, Bell, Bjørdal; Botheim, Christiansen
22.00 | CLUB BRUGGE - LENS
MUHTEMEL 11'LER
Club Brugge: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi
Lens: Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol; Thauvin, Edouard, Kadile.
22.00 | BAYERN - ARSENAL
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah; Davies; Kimmich, Pavlović; Karl, Saibari, Luis Díaz; Kane
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz
22.00 | INTER - SHAKHTAR DONETSK
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Marlon Gomes, Pedrinho, Newertton; Kaua Elias
22.00 REAL MADRID - LEIPZIG
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouaméni; Vinícius Júnior, Bellingham, Diomande; Mbappe.
Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso
22.00 | REAL BETIS - FEYENOORD
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Alvaro Vallés; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Bernal, Isco, Pablo Fornals; Antony, Parrott, Abde Ezzalzouli.
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
22.00 | SPORTING - LASK
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Kaique Pereira; Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Araújo; Sergi Altimira, Doumbia; Catamo, Luis Guilherme, Irankunda; Suárez
LASK: Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Andrade, Alemao, Dibango; Bogarde, Schöpf, Daněk; Kalajdzic, Adeniran
19.45 | LILLE - GALATASARAY
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.