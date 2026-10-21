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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Belçika deplasmanına gidiyor

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde perşembe günü Kangoeroes Basket'e Mechelen'e konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 12:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Belçika deplasmanına gidiyor
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında perşembe günü Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Nekker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.

Kangoeroes Basket Mechelen ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.

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