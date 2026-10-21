Galatasaray Çağdaş Faktoring, Belçika deplasmanına gidiyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında perşembe günü Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE De Nekker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.
Kangoeroes Basket Mechelen ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.
B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.
Kangoeroes Basket Mechelen ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.