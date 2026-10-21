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Galatasaray'da ideal savunmaya dönüş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille karşılaşmasında savunmada ideal isimlere dönecek. Roland Sallai ve Abdülkerim Bardakcı, ilk 11'de yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 09:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ideal savunmaya dönüş
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, savunmada ideal dörtlüsüne dönecek. Okan Buruk, Sporting ve Barcelona maçında forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı'ya Lille deplasmanında ilk 11'de forma verecek.

Sakatlığı nedeniyle Barcelona maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Roland Sallai de Lille deplasmanında ilk 11'de yer alacak.

Galatasaray ile Lille arasındaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray'ın Lille deplasmanında muhtemel 11'i




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