Galatasaray'da ideal savunmaya dönüş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, savunmada ideal dörtlüsüne dönecek. Okan Buruk, Sporting ve Barcelona maçında forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı'ya Lille deplasmanında ilk 11'de forma verecek.
Sakatlığı nedeniyle Barcelona maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Roland Sallai de Lille deplasmanında ilk 11'de yer alacak.
Galatasaray ile Lille arasındaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Galatasaray'ın Lille deplasmanında muhtemel 11'i
Sakatlığı nedeniyle Barcelona maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Roland Sallai de Lille deplasmanında ilk 11'de yer alacak.
Galatasaray ile Lille arasındaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Galatasaray'ın Lille deplasmanında muhtemel 11'i