Bugün
19:45
Lille
Galatasaray
Bugün
19:45
Como
M. United
Bugün
22:00
Aston Villa
Viking
Bugün
22:00
Club Brugge
Lens
Bugün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Bugün
22:00
Sporting CP
LASK
Bugün
22:00
Bayern Munih
Arsenal
Bugün
22:00
Real Madrid
RB Leipzig
Bugün
22:00
Inter
Shakhtar

Salah'tan Trabzonspor'da rekor

Süper Lig'in ilk sekiz haftasında 8 gol, 3 asistle 11 gole direkt etki eden Muhammed Salah, Liverpool'dakilerden de daha iyi bir sezon başlangıcı yaşadı. Trabzonspor'un yıldızı 2021-22'de bu açıdan zirveyi gördüğü sezondaki kariyer rekorunu egale etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 11:40
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Salah'tan Trabzonspor'da rekor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş karşısında da fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Sekiz haftanın sonunda 3 de asisti bulunan yıldız futbolcu, bu süreçte toplamda 8 gol 3 asist ile 11 gole direkt etki etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah, Liverpool'daki efsane yıllarında bile bu rakamın üzerine çıkamamıştı. Mısırlı futbolcu İngiliz ekibinde iki şampiyonluk yaşadı. Bunlardan ilki olan 2019-20 sezonundaki ilk sekiz haftada 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt etkide bulundu.

KARİYER REKORU KIRDI

2024-25'teki diğer şampiyonluğun sezonundaki aynı süreçte ise yıldız isim 5 gol, 5 asistle 10 gole direkt etki etti. 2021-22 sezonu bu açıdan en verimli sezonuydu. Premier Lig'de forma giydiği ilk sekiz maçta o sezon 7 gol, 4 asistle toplamda 11 gole direkt etkisi oldu. Salah bu sezon Trabzonspor'da aynı rakamı yakaladı ve sekiz hafta sonunda 11 gole direkt katkısıyla bahsi geçen süreçteki kariyer rekorunu tekrarladı.

2021-2022'Yİ GERİDE BIRAKTI

Sadece gol sayılarına bakıldığında ise, Salah 2021-22 sezonundaki rakamı da geride bıraktı. Salah'ın bu sezonki performansı ve Beşiktaş karşısında attığı gol, İskoçya'da geniş yankı uyandırdı.

Bordo-mavililer perşembe günü Konferans Ligi'nde Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yeöneteceği maçta Hearts ekibini konuk edecek. Salah'ın ve takımının formu İskoç ekibi için 'gözdağı' şeklinde yorumlandı ve 'tehditkar bir uyarı' diye nitelendirildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.