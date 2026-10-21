Salah'tan Trabzonspor'da rekor

Beşiktaş karşısında da fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Sekiz haftanın sonunda 3 de asisti bulunan yıldız futbolcu, bu süreçte toplamda 8 gol 3 asist ile 11 gole direkt etki etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salah, Liverpool'daki efsane yıllarında bile bu rakamın üzerine çıkamamıştı. Mısırlı futbolcu İngiliz ekibinde iki şampiyonluk yaşadı. Bunlardan ilki olan 2019-20 sezonundaki ilk sekiz haftada 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt etkide bulundu.
KARİYER REKORU KIRDI
2024-25'teki diğer şampiyonluğun sezonundaki aynı süreçte ise yıldız isim 5 gol, 5 asistle 10 gole direkt etki etti. 2021-22 sezonu bu açıdan en verimli sezonuydu. Premier Lig'de forma giydiği ilk sekiz maçta o sezon 7 gol, 4 asistle toplamda 11 gole direkt etkisi oldu. Salah bu sezon Trabzonspor'da aynı rakamı yakaladı ve sekiz hafta sonunda 11 gole direkt katkısıyla bahsi geçen süreçteki kariyer rekorunu tekrarladı.
2021-2022'Yİ GERİDE BIRAKTI
Sadece gol sayılarına bakıldığında ise, Salah 2021-22 sezonundaki rakamı da geride bıraktı. Salah'ın bu sezonki performansı ve Beşiktaş karşısında attığı gol, İskoçya'da geniş yankı uyandırdı.
Bordo-mavililer perşembe günü Konferans Ligi'nde Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yeöneteceği maçta Hearts ekibini konuk edecek. Salah'ın ve takımının formu İskoç ekibi için 'gözdağı' şeklinde yorumlandı ve 'tehditkar bir uyarı' diye nitelendirildi.
KARİYER REKORU KIRDI
2024-25'teki diğer şampiyonluğun sezonundaki aynı süreçte ise yıldız isim 5 gol, 5 asistle 10 gole direkt etki etti. 2021-22 sezonu bu açıdan en verimli sezonuydu. Premier Lig'de forma giydiği ilk sekiz maçta o sezon 7 gol, 4 asistle toplamda 11 gole direkt etkisi oldu. Salah bu sezon Trabzonspor'da aynı rakamı yakaladı ve sekiz hafta sonunda 11 gole direkt katkısıyla bahsi geçen süreçteki kariyer rekorunu tekrarladı.
2021-2022'Yİ GERİDE BIRAKTI
Sadece gol sayılarına bakıldığında ise, Salah 2021-22 sezonundaki rakamı da geride bıraktı. Salah'ın bu sezonki performansı ve Beşiktaş karşısında attığı gol, İskoçya'da geniş yankı uyandırdı.
Bordo-mavililer perşembe günü Konferans Ligi'nde Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yeöneteceği maçta Hearts ekibini konuk edecek. Salah'ın ve takımının formu İskoç ekibi için 'gözdağı' şeklinde yorumlandı ve 'tehditkar bir uyarı' diye nitelendirildi.