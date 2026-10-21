Roma'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 gollü ilk galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Roma, sahasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, mücadeleyi 4-0 kazanarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolo Pisilli ve Donyell Malen kaydetti.
ROMA İLK YARIDA İKİ GOL BULDU
Karşılaşmaya etkili başlayan Roma, 21. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Kullanılan serbest vuruşta Daniele Ghilardi'nin kafa vuruşunun ardından topa yakın mesafeden dokunan Hermoso, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İtalyan temsilcisi, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında seken topu önünde bulan Nahuel Molina, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Roma, ikinci yarıya da etkili başladı.
52. dakikada Donyell Malen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Niccolo Pisilli, sol üst köşeye yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.
53. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Donyell Malen, kaleci Dominik Takac'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı.
VAR'DAN GOL İPTALİ
Karşılaşmanın 87. dakikasında Roma'nın bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Hakem Sandro Scharer'in VAR kontrolü sonrasında verdiği kararla gol geçerlilik kazanmadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
ROMA İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonucun ardından Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti.
Slovan Bratislava ise oynadığı üç karşılaşmada da mağlup olarak 0 puanla son sırada kaldı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolo Pisilli ve Donyell Malen kaydetti.
ROMA İLK YARIDA İKİ GOL BULDU
Karşılaşmaya etkili başlayan Roma, 21. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Kullanılan serbest vuruşta Daniele Ghilardi'nin kafa vuruşunun ardından topa yakın mesafeden dokunan Hermoso, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İtalyan temsilcisi, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında seken topu önünde bulan Nahuel Molina, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Roma, ikinci yarıya da etkili başladı.
52. dakikada Donyell Malen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Niccolo Pisilli, sol üst köşeye yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.
53. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Donyell Malen, kaleci Dominik Takac'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı.
VAR'DAN GOL İPTALİ
Karşılaşmanın 87. dakikasında Roma'nın bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Hakem Sandro Scharer'in VAR kontrolü sonrasında verdiği kararla gol geçerlilik kazanmadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
ROMA İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonucun ardından Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti.
Slovan Bratislava ise oynadığı üç karşılaşmada da mağlup olarak 0 puanla son sırada kaldı.