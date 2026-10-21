UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımının performansından memnun olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı, oyuncularının kalitesine duyduğu güveni vurguladı.
"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINA SAHİBİM"
PSG'nin kadro kalitesi hakkında konuşan Luis Enrique, "Dünyanın en iyi takımına sahibim. Ben böyle düşünüyorum ve oyuncularıma da bunu aşılamak istiyorum. Benim ve Paris Saint-Germain taraftarları için onlar dünyanın en iyileri. Benim için onlardan daha iyi oyuncu yok. Başkaları farklı düşünebilir ama bu beni ilgilendirmiyor. Önemli olan oyuncularınıza güvenmektir." ifadelerini kullandı.
"BARCELONA'NIN KALİTESİ İNANILMAZ"
Barcelona'nın gücüne dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Barcelona gibi bir takımla karşılaşmadan onların gerçek seviyesini anlayamazsınız. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda savunma anlamında olağanüstü bir performans sergiledik. Önde baskıyla birçok top kazandık ve daha fazla gol atabilecek fırsatlar yakaladık." dedi.
İkinci yarıda zorlandıkları bölümler olduğunu kabul eden Enrique, "Barcelona'nın yaklaşık 15 dakika boyunca oyuna hakim olduğu bir dönem yaşadık. Daha geride savunma yapmak zorunda kaldık ancak sonrasında kontra ataklarla fırsatlar bulduk. Sahada yaşananlara uyum sağlayabilen bir takımız." sözlerini sarf etti.
"EN KÖTÜ HABER ÜÇ OYUNCUMUZUN SAKATLANMASI"
Karşılaşmada Ousmane Dembele, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlanması hakkında konuşan Enrique, "Doktor değilim. Bildiğim şey, üç oyuncumuzun da sakatlandığı. Bu, maçın en kötü tarafıydı. Tam olarak ne durumda olduklarını öğrenmek için yapılacak testleri beklememiz gerekiyor. Üçü de bizim için çok önemli oyuncular. Gecenin en kötü haberi buydu." açıklamasında bulundu.
LUCAS HERNANDEZ'E ÖVGÜ
Barcelona karşısında gol atan Lucas Hernandez'in performansını değerlendiren Enrique, "Lucas Hernandez gibi tecrübeli bir oyuncunun bu maçta neler yapabildiğini gördük. Dünyanın en iyi oyuncularından birine karşı inanılmaz bir savunma performansı sergiledi. Her şeyi doğru yaptı ve üstüne bir de gol attı. Enerjisi ve pozitif yaklaşımıyla takım için çok önemli. Onun adına özellikle mutluyum." dedi.
"DÜNYANIN EN İYİ ORTA SAHASI BİZDE"
Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'den oluşan orta saha hattının dünyanın en iyisi olup olmadığı sorulan Enrique, "Elbette! Ama Warren Zaire-Emery'yi, Senny Mayulu'yu ve diğer oyuncularımızı da unutmayın. Dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." yanıtını verdi.
"FAVORİ GÖSTERİLMEMİZ UMRUMDA DEĞİL"
Manchester City ve Barcelona karşısında alınan galibiyetlerin ardından PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olarak gösterilmesi hakkında konuşan 56 yaşındaki teknik adam, "Umurumda değil! Bu maç belirleyici değildi. Asıl önemli dönem nisan ayında, eleme turlarında başlayacak. Bizim amacımız her maçta mücadele etmek ve kazanmak. Sonuç ne olursa olsun takımımızın bir kimliği var. Mentalitemiz ve tavrımız bizim DNA'mız." ifadelerini kullandı.
"SADECE ÜÇ PUAN KAZANDIK"
Barcelona galibiyetinin önemine rağmen ayaklarının yere basması gerektiğini vurgulayan Enrique, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın hazırladığı koreografi muhteşemdi. Hücum futbolu oynayan iki harika takım izledik. Bu seviyedeki bir rakibi yenmek her zaman olumlu ancak sonuçta sadece üç puan kazandık. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINA SAHİBİM"
PSG'nin kadro kalitesi hakkında konuşan Luis Enrique, "Dünyanın en iyi takımına sahibim. Ben böyle düşünüyorum ve oyuncularıma da bunu aşılamak istiyorum. Benim ve Paris Saint-Germain taraftarları için onlar dünyanın en iyileri. Benim için onlardan daha iyi oyuncu yok. Başkaları farklı düşünebilir ama bu beni ilgilendirmiyor. Önemli olan oyuncularınıza güvenmektir." ifadelerini kullandı.
"BARCELONA'NIN KALİTESİ İNANILMAZ"
Barcelona'nın gücüne dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Barcelona gibi bir takımla karşılaşmadan onların gerçek seviyesini anlayamazsınız. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda savunma anlamında olağanüstü bir performans sergiledik. Önde baskıyla birçok top kazandık ve daha fazla gol atabilecek fırsatlar yakaladık." dedi.
İkinci yarıda zorlandıkları bölümler olduğunu kabul eden Enrique, "Barcelona'nın yaklaşık 15 dakika boyunca oyuna hakim olduğu bir dönem yaşadık. Daha geride savunma yapmak zorunda kaldık ancak sonrasında kontra ataklarla fırsatlar bulduk. Sahada yaşananlara uyum sağlayabilen bir takımız." sözlerini sarf etti.
"EN KÖTÜ HABER ÜÇ OYUNCUMUZUN SAKATLANMASI"
Karşılaşmada Ousmane Dembele, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlanması hakkında konuşan Enrique, "Doktor değilim. Bildiğim şey, üç oyuncumuzun da sakatlandığı. Bu, maçın en kötü tarafıydı. Tam olarak ne durumda olduklarını öğrenmek için yapılacak testleri beklememiz gerekiyor. Üçü de bizim için çok önemli oyuncular. Gecenin en kötü haberi buydu." açıklamasında bulundu.
LUCAS HERNANDEZ'E ÖVGÜ
Barcelona karşısında gol atan Lucas Hernandez'in performansını değerlendiren Enrique, "Lucas Hernandez gibi tecrübeli bir oyuncunun bu maçta neler yapabildiğini gördük. Dünyanın en iyi oyuncularından birine karşı inanılmaz bir savunma performansı sergiledi. Her şeyi doğru yaptı ve üstüne bir de gol attı. Enerjisi ve pozitif yaklaşımıyla takım için çok önemli. Onun adına özellikle mutluyum." dedi.
"DÜNYANIN EN İYİ ORTA SAHASI BİZDE"
Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'den oluşan orta saha hattının dünyanın en iyisi olup olmadığı sorulan Enrique, "Elbette! Ama Warren Zaire-Emery'yi, Senny Mayulu'yu ve diğer oyuncularımızı da unutmayın. Dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." yanıtını verdi.
"FAVORİ GÖSTERİLMEMİZ UMRUMDA DEĞİL"
Manchester City ve Barcelona karşısında alınan galibiyetlerin ardından PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olarak gösterilmesi hakkında konuşan 56 yaşındaki teknik adam, "Umurumda değil! Bu maç belirleyici değildi. Asıl önemli dönem nisan ayında, eleme turlarında başlayacak. Bizim amacımız her maçta mücadele etmek ve kazanmak. Sonuç ne olursa olsun takımımızın bir kimliği var. Mentalitemiz ve tavrımız bizim DNA'mız." ifadelerini kullandı.
"SADECE ÜÇ PUAN KAZANDIK"
Barcelona galibiyetinin önemine rağmen ayaklarının yere basması gerektiğini vurgulayan Enrique, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın hazırladığı koreografi muhteşemdi. Hücum futbolu oynayan iki harika takım izledik. Bu seviyedeki bir rakibi yenmek her zaman olumlu ancak sonuçta sadece üç puan kazandık. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.