Juventus'ta yaşanan kötü gidişatın ardından gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin, yaz transfer döneminde ilgilenilen bazı isimleri yeniden gündeme aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre Juventus, Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.
SÖRLOTH YENİDEN LİSTEDE
Haberde, Juventus'un saha içerisinde liderlik yapabilecek ve takıma karakter kazandırabilecek tecrübeli futbolcular aradığı ifade edildi.
Bu doğrultuda 30 yaşındaki Alexander Sörloth'un, İtalyan ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı aktarıldı.
Atletico Madrid forması giyen Norveçli futbolcunun, Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimlerden biri olduğu kaydedildi.
SPALLETTI'DEN ÜÇ TRANSFER HEDEFİ
Juventus'un transfer listesindeki tek ismin Sörloth olmadığı belirtildi.
İtalyan ekibinin, Marsilya forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile Lyon'un 34 yaşındaki Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'yu da gündeminde tuttuğu ifade edildi.
Teknik direktör Luciano Spalletti'nin, özellikle tecrübeleri ve liderlik özellikleriyle öne çıkan bu üç oyuncunun takıma önemli katkı sağlayabileceğine inandığı belirtildi.
TÜRKİYE'DE TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ
2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla Türk futbolunda iz bırakmıştı.
Norveçli golcü, Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 24 gol atarak gol krallığına ulaşmıştı.
Trabzonspor'daki performansının ardından Avrupa kariyerine devam eden Sörloth, şu anda Atletico Madrid forması giyiyor.
SÖRLOTH YENİDEN LİSTEDE
Haberde, Juventus'un saha içerisinde liderlik yapabilecek ve takıma karakter kazandırabilecek tecrübeli futbolcular aradığı ifade edildi.
Bu doğrultuda 30 yaşındaki Alexander Sörloth'un, İtalyan ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı aktarıldı.
Atletico Madrid forması giyen Norveçli futbolcunun, Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimlerden biri olduğu kaydedildi.
SPALLETTI'DEN ÜÇ TRANSFER HEDEFİ
Juventus'un transfer listesindeki tek ismin Sörloth olmadığı belirtildi.
İtalyan ekibinin, Marsilya forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile Lyon'un 34 yaşındaki Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'yu da gündeminde tuttuğu ifade edildi.
Teknik direktör Luciano Spalletti'nin, özellikle tecrübeleri ve liderlik özellikleriyle öne çıkan bu üç oyuncunun takıma önemli katkı sağlayabileceğine inandığı belirtildi.
TÜRKİYE'DE TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ
2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla Türk futbolunda iz bırakmıştı.
Norveçli golcü, Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 24 gol atarak gol krallığına ulaşmıştı.
Trabzonspor'daki performansının ardından Avrupa kariyerine devam eden Sörloth, şu anda Atletico Madrid forması giyiyor.